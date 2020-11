»Jeg får det dårligt, når jeg tænker på, hvad de piger har gået igennem.«

Ordene kommer fra youtuber Benjamin Jønssons mund. Han er ufrivilligt blevet en del af en historisk stor sag om seksuel afpresning. 169 piger er involveret. Den yngste var 11 år.

Den 21-årige youtuber fra Roskilde har aldrig selv haft noget med pigerne at gøre. Men nogle af dem har troet, at de havde noget at gøre med ham.

En 22-årig mand fra Varde misbrugte nemlig youtuberens navn og billede til at komme i kontakt med sine ofre. Noget, influenceren med de 131.000 følgere på YouTube først blev bekendt med for nylig.

»Det er en meget mærkeligt situation. Det kom meget bag på mig, da jeg fik det at vide. Jeg havde slet ikke tænkt over, at det kunne ske. Det er uhyggeligt. Og ja, klamt at tænke på,« siger han.

Sagen er den største af sin slags i danmarkshistorien. Politiet har givet den det mundrette navn Operation Sextortion. En sammentrækning af ordene 'sex' og det engelske ord for afpresning – 'extortion'.

Således brugte den tiltalte ifølge anklageskriftet andre personers navne og billeder – heriblandt Benjamin Jønssons – til på sociale medier at lokke ofrene til at sende nøgenbilleder af sig selv.

Herefter truede han dem. Hvis de ikke sendte flere – og endnu mere krænkende – billeder, ville han offentliggøre det indhold, han allerede havde modtaget.

Benjamin Jønsson. Foto: Privat Vis mere Benjamin Jønsson. Foto: Privat

På den måde afpressede han ifølge anklageskriftet piger til at lave tarmrensninger og putte shampooflasker op analt – og filme det.

Den tiltalte havde været i gang i omtrent tre år, da Nordsjællands Politi i 2018 modtog et opkald fra en bekymret mor, hvis datter var blevet forsøgt afpresset.

Snart viste det sig, at den nordsjællandske pige ikke var alene. Landet over sad piger og unge kvinder, der også havde stiftet bekendtskab med manden. Den yngste var 11 år. Den ældste 22.

»Det er virkelig forfærdeligt, hvad pigerne er blevet udsat for,« lyder det fra Benjamin Jønsson, der første gang, politiet kontaktede ham, ikke forstod sagens omfang.

»Da jeg fik at vide, hvad der var sket, gik klappen ned. Det er noget, jeg tager kæmpe afstand fra, og det er virkeligt ubehageligt, at mit billede og mit navn er brugt i sådan en sammenhæng.«

I april sidste år klappede fælden for den 22-årige tiltalte. Han blev anholdt og varetægtsfængslet. Det har han været siden. Også nu, hvor sagen mod ham kører ved retten i Esbjerg.

Der er afsat 30 dage til den omfattende sag. Første retsdag – 20. oktober – var afsat til at læse anklageskriftet op. Det oprindelige anklageskrift var 68 sider langt. Indeholdt 196 forhold. Siden er yderligere 15 forhold kommet til.

De mange forhold drejer sig blandt andet om forsøg på ulovlig tvang, andet seksuelt forhold end samleje, et tilfælde af voldtægt samt besiddelse og deling af børneporno. Den tiltalte erkender sig skyldig i de fleste af forbrydelserne.

»Det var godt, jeg blev stoppet. Ellers tror jeg, det var fortsat,« sagde han, da han forklarede sig for retten i oktober.

Misbruget af Benjamin Jønssons identitet har fået sit eget punkt i anklageskriftet, oplyser vicepolitiinspektør Jacob Ulvedal Andersen fra Syd- og Sønderjyllands Politi

»Vi kan bekræfte, at Benjamin Jønsson er blandt de forurettede i sagen,« siger han og fortsætter:

»Og den tiltalte er i dette tilfælde tiltalt for overtrædelse af EU-databeskyttelsesforordningen i forbindelse med misbrug af Benjamins portrætbilleder på sociale medier, hvor formålet har været at komme i kontakt med piger og kvinder.«

I december falder dommen over den 22-årige. Sagen bliver behandlet af et nævningeting, og det betyder, at anklagemyndigheden går efter minimum fire års fængsel.

Sagen har givet Benjamin Jønsson stof til eftertanke. Og eftertanken har han ikke overraskende lavet og delt en video om på YouTube.

For selv om han intet har gjort galt, føler han et ansvar for sine mange følgere, siger han til B.T.

»Jeg kan desværre ikke lave om på det, der er sket med de her piger, men jeg kan gå ind og advare andre.«

Normalt laver Benjamin Jønsson humoriske videoer. Det var ikke tilfældet, da han forleden åbent fortalte sine såkaldte subscribers om sagen. Vis mere Normalt laver Benjamin Jønsson humoriske videoer. Det var ikke tilfældet, da han forleden åbent fortalte sine såkaldte subscribers om sagen.

Også politiet opfordrer unge og deres forældre til at tænke over, hvordan de færdes på nettet. Anbefaler, at forældre oplyser om klog online-adfærd.

Antallet af sager om digitale seksuelle krænkelser mod børn og unge under 18 år stiger nemlig. Derfor er det vigtigt, at børn tidligt lærer at sætte grænser på nettet – og at respektere andres.

Benjamin Jønsson håber, han via sin store platform kan hjælpe.

»Jeg håber, jeg kan nå ud til folk. Muligvis nogen, der sidder lige nu og skriver med en person, der ikke er, hvem de udgiver sig for. Hvis jeg kan nå ud til dem, inden de tager det næste skridt som i sagen, er den video alt værd.«