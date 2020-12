Mennesker, der er blevet mobbet, har sjældent varme følelser tilovers for deres plageånder.

Men sådan har den engelske tv-vært, Jeremy Clarkson, det ikke. Tværtimod.

Han er ‘taknemmelig’ for, at han blev mobbet i skolen. For det har gjort ham til den, han er i dag. Det skriver The Mirror.

Herhjemme kender vi bedst den 60-årige tv-vært fra programmet ‘Top Gear’, hvor han i mange år var fast mand. I hjemlandet kender de ham også som vært på det britiske ‘Hvem vil være millionær’.

Trekløveret Richard Hammond, James May og Jeremy Clarkson var i en årrække værter på BBC's bilprogram 'Top Gear'. Lige indtil Jeremy Clarkson i 2015 blev suspenderet og senere fyret for verbalt og fysisk at overfalde en producer.

Nu åbner Jeremy Clarkson i en podcast op omkring de forfærdelige oplevelser, han havde som kostskoledreng i England.

Han fortæller for eksempel til radioværten Andy Jaye, hvordan han ‘blev tvunget til at slikke toiletter rene’.

En anden episode, han refererer, handler om en elev, der efterlod sin afføring i en kasse, der tilhørte Jeremy Clarkson.

De første to år af sin skoletid blev den senere journalist og tv-vært udsat for massive drillerier, men når han ser tilbage på skoletiden, synes han ikke nødvendigvis, at mobningen var dårlig for ham.

»Jeg tror, ​​det skærpede mig og bragte mig til fornuft. Jeg anerkender, at mobning er forfærdelig for mange, mange, mange mennesker. Men det var det bare ikke for mig,« siger han til Andy Jaye.

Dog med den tilføjelse at:

»Det var forfærdeligt mens det stod på, men når jeg ser tilbage, er jeg taknemmelig for, hvad det har gjort mig til. Hvis det giver mening.«

Det er ikke første gang, at Jeremy Clarkson deler en kontroversiel holdning. I januar måned, mens voldsomme skovbrande hærgede i Australien, skrev han en kronik i The Sun, der fik folk til at rase.

Jeremy Clarkson er i dag vært på programmet 'Hvem vil være millionær'.

»Jeg har i noget tid haft mistanke om, at Gud ikke ønskede, at folk boede i Australien. Han skabte det som et kontinent langt, langt væk, så han der kunne huse alle sine fejlslåede eksperimenter. Det var hans pulterkammer under trappen for alle de ting, han ville glemme,« skrev blandt andet og fortsatte:

»I millioner af år har dette store, sandede pulterkammer under trappen været uopdaget. Men så kom kaptajn Cook, og nu kender hele verden til Australien og dets dumme, farlige dyr. For at sige det lige nu: Gud skammer sig. Derfor har han besluttet at sætte ild til det.«

Selvom kronikken formentlig var skrevet med et glimt i øjet, var læserne langt fra tilfredse, og kronikken blev kaldt både 'ulækker, ufølsom og respektløs'.

I det sydøstlige Australien ødelagde brande 2.448 hjem. 25 mennesker mistede livet og op mod en milliard dyr døde under de månedlange skovbrande.

Twitterbrugeren Jess Curtis skrev efterfølgende sådan her til Jeremy Clarkson:

»Din artikel i The Sun om brandene i Australien er absolut forfærdelig. Den er fuldkommen frygtelig og alt andet end hjælpsom eller konstruktiv. At man kan sige, at 'Gud skammer sig', og at det er derfor, Australien brænder. Din kæmpe lort.«