»De har jo truet os med advokater og alt muligt og sagt, at jeg aldrig nogensinde her i Danmark kan bruge mit efternavn til en restaurant.«

Sådan lyder det fra kokken Adam Dragsholm, der er havnet i en strid med det kendte Dragsholm Slot, efter at han annoncerede åbningen af en ny restaurant.

Syv år efter, at højesteret satte et punktum i den spegede sag mellem Jensens Bøfhus og Jacob Jensen fra Sæby, der ville have lov til at kalde sin restaurant for Jensens Fiskerestaurant (en kamp han i øvrigt tabte), er en ny navnestrid brudt ud. Denne gang i Asnæs i Nordvestsjælland.

Her skulle Adam Dragsholms nye restaurant efter planen hedde ‘Dragsholm Madsted’ og ligge omkring ti kilometer fra det kendte slot, der også rummer Michelin-restauranten Dragsholm Slot.

Mads Bøttker værner om slottets varemærke. Foto: NIels Ahlmann Olesen Vis mere Mads Bøttker værner om slottets varemærke. Foto: NIels Ahlmann Olesen

Men den nyhed har ikke vakt begejstring hos slotsherrer Mads Hylleholt Bøttger, der ejer slottet og den kendte hæderkronede restaurant på slottet.

»Det er en krænkelse af vores varemærke, og vi bliver jo nødt til at beskytte det. Vi har jo heddet Dragsholm Slot i rigtig, rigtig mange år. Og det er jo et varemærke, som vi selvfølgelig værner omkring og har investeret rigtigt mange penge i,« siger han og forklarer, at hans familie har ejet slottet i mange generationer, og at der har ligget en restaurant på slottet siden 1937.

»Når man kalder noget for Dragsholm Madsted, så er der jo meget stor sandsynlighed for forveksling mellem de to navne,« tilføjer Mads Hylleholt Bøttger, der i øvrigt også er direktør for Brødrene Prices restauranter.

Ifølge Bøttger er det ikke første gang, at andre madvirksomheder har forsøgt at benytte navnet Dragsholm, og Dragsholm Slot tager det meget seriøst hver gang.

Adam Dragshiolm (tv) er ved at åbne en ny restaurant sanmen med sin kokkekollega Mads Mobley (th). Men restaurantens navn har ikke vakt begejstring. Vis mere Adam Dragshiolm (tv) er ved at åbne en ny restaurant sanmen med sin kokkekollega Mads Mobley (th). Men restaurantens navn har ikke vakt begejstring.

»Vi vil jo gerne beskytte vores varemærke, ellers var der jo mange steder, der kunne åbne og kalde sig Dragsholm det ene og det andet. Vi har brugt meget energi på vores varemærke, og vi er jo ikke interesseret i, at andre skal lukrere på det,« siger han og tilføjer:

»Hvis du hed Tom Ford, kunne du jo heller ikke lave solbriller og kalde dem Tom Ford, uden at Tom Ford ville komme efter dig.«

Adam Dragsholm fortæller, at efternavnet har været i hans familie, siden hans tipoldefar kom til Danmark fra Tyskland i 1800-tallet og slog sig ned i området Dragsholm. Han mener derfor ikke, at han forsøger at lukrere på nogen:

»Det er jo mit efternavn, og det er jo nærliggende, når det ligger tæt på området. Og det er jo et flot efternavn, jeg har. Det lyder adeligt og som et sted, man godt kunne tænke sig at spise,« siger han og tilføjer, at restauranten, der vil få til huse i Asnæs Forsamlingshus, vil servere en helt anden slags mad end Michelin-restauranten på slottet.

Er det i orden, at Dragsholm Slot ikke ønsker, at Adam Dragsholms restaurant hedder noget med 'Dragsholm'?

»Jeg har spist på Dragsholm slot. Det er en fuldstændig fantastisk oplevelse. Men det er en helt anden type mad, vi laver. Her kan du få tre retter for 300 kroner. Det er en bagt kartoffel med sprød bacon på en billig udskæring af oksekød,« siger han og tilføjer, at han selv gav 5.000 kroner for en middag for to personer på slottet.

I har jo valgt at lægge jeres restaurant tæt på slottet. Har I overvejet, at det måske ikke havde skabt så store problemer, hvis I havde lagt den i for eksempel Kalundborg?

»Det kan man sige, men jeg kan ikke efterkomme alle folks ønsker. Jeg har et godt netværk her i Asnæs og har fået et tilbud om at leje nogle lokaler til en ualmindelig billig pris,« siger Adam Dragsholm.

Selvom Adam Dragsholm føler sig uretfærdigt behandlet og føler, at han har retten på sin side, så har han dog ikke tænkt sig at kaste sig ud i et juridisk tovtrækkeri.

På Dragsholm Slot får man gourmetmad (billedet). Det skal man ikke forvente på den nye restaurant, hvor konceptet er tre retter for 300 kroner. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere På Dragsholm Slot får man gourmetmad (billedet). Det skal man ikke forvente på den nye restaurant, hvor konceptet er tre retter for 300 kroner. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Vi er virkelig skuffede og kede af det, og vi føler os trampet på, men vi skal nok gøre, hvad der bliver sagt,« siger han.

Kort efter, at B.T. havde talt med begge parter, ringede Mads Hylletoft Bøttger tilbage og fortalte, at Dragsholm Madsted havde indtalt en telefonbesked om, at de skifter navn.

»De har sagt, at problemet er løst,« siger han og tilføjer, at det glæder ham.

»Hvis ikke navnet kan forveksles med vores, så ønsker jeg dem held og lykke med deres projekt. Det er fedt, at der sker noget i Odsherred.«