Er du en af dem, der stadig håber på en sjette sæson af den populære tv-serie ‘Prison Break’?

I så fald kan du glemme alt om et gensyn med en af seriens populære skuespillere.

Wentworth Miller, der har spillet Michael i serien, melder nemlig, at han ikke har lyst til at spille rollen mere.

Det skyldes, at han ikke længere har lyst til at spille heteroseksuelle roller.

Vis dette opslag på Instagram "This is my favorite IG account," someone wrote in response to a recent post. Thank you. I want you to know I saw that. I see the positive comments and DMs (a lot of them anyway). Affectionate. Supportive. Appreciated (by me). Obviously there are comments and DMs I appreciate less. Who are these people? On my page? What backwards-ass, Stone Age values country did they crawl out of? The U.S.? I won't be disappearing (too many cool things to repost). The ability to comment likely will. I'm not concerned for myself. I can't be "bullied" in this space. I have too much power. "Delete. Block. Deactivate." Etc. But I take seriously the possibility of queer kids visiting here, recently out of the closet or exploring the idea... I don't want them exposed to bullshit. On a related note... I'm out. Of PB. Officially. Not bec of static on social media (although that has centered the issue). I just don't want to play straight characters. Their stories have been told (and told). So. No more Michael. If you were a fan of the show, hoping for additional seasons... I understand this is disappointing. I'm sorry. If you're hot and bothered bec you fell in love with a fictional straight man played by a real gay one... That's your work. - W.M. Et opslag delt af @ wentworthmiller den 8. Nov, 2020 kl. 10.05 PST

'Jeg vil bare ikke spille heteroseksuelle karakterer. Deres historier er fortalt (og fortalt),' skriver skuespilleren på Instagram.

Han sprang selv ud som homoseksuel i 2013 – fire år efter, at seriens fjerde sæson sluttede.

Siden kom der også en femte sæson i 2017, og siden har fans ventet og spekuleret i, om der også ville komme en sjette sæson.

Og det er der noget, der taler for, at der vil. I hvert fald har skuespilleren Dominic Purcell flere gange antyder, at en sjette sæson snart var på trapperne.

Men I så fald bliver det uden Wentworth Miller.

'Ikke mere Michael. Hvis du var en fan af serien, og håbede på flere sæsonener… så forstår jeg, at dette er skuffende,' skriver skuespilleren videre på istagram.