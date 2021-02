Skuespilleren Wilmer Valderrama kan endelig kalde sig far.

Det sker efter, at hans forlovede Amanda Pacheco fødte parrets datter i sidste uge.

Den 41-årige 'NCIS'-skuespiller afslørede fødslen på sin Instagram.

'Livet er en rejse, og hver gang vi har brug for at få lyst vores vej op, så dukker der gerne en engel op og viser os, at vi kan mere. Som sendt fra himlen byder vi vores første datter velkommen,' skriver han under en lille billedserie.

(L-R) Actors Wilmer Valderrama, Amaury Nolasco, Eva Longoria, America Ferrera, Gina Rodriguez, Diana Maria Riva, producer Pablo Cruz and Ismael Cruz Cordova arrive for the premiere of Columbia Pictures "Miss Bala" at Regal LA Live Stadium 14 in Los Angeles, California on January 30, 2019. Mark RALSTON / AFP Foto: Mark RALSTON Vis mere (L-R) Actors Wilmer Valderrama, Amaury Nolasco, Eva Longoria, America Ferrera, Gina Rodriguez, Diana Maria Riva, producer Pablo Cruz and Ismael Cruz Cordova arrive for the premiere of Columbia Pictures "Miss Bala" at Regal LA Live Stadium 14 in Los Angeles, California on January 30, 2019. Mark RALSTON / AFP Foto: Mark RALSTON

Wilmer Valderrama – der også er kendt fra 'That 70's show' – delte først nyheden, om at parret ventede en pige i december 2020, og kun få måneder efter kan de nu kalde sig en familie på tre.

Parret blev forlovet i januar 2020, og de to blev første gang set sammen i april 2019, hvor de blev spottet shoppe i Los Angeles. Bare to måneder senere var de som par med til Joe Jonas og Sophie Turners bryllup.

Det er dog ikke første kendte kvinde, Valderrama har datet, for gennem sin mere end 20 år lange karriere har han datet flere kendte kvinder. Heriblandt Mandy Moore, Avril Lavingne, Jessica Biel og Demi Lovato.

Wilmer Valderrama er mest kendt for sin optræden 'That 70's Show' og i 'NCIS', som er en af de længst kørende krimiserier nogensinde.