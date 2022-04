Kerry Katona blev kendt fra pigegruppen Atomic Kitten, der havde kæmpe hits som 'Whole Again' og 'The Tide is High'.

Efterfølgende gik det dog ned af bakke for den 41-årige sangerinde, der blev erklæret konkurs i 2008 og igen i 2013.

Men så fandt hun en vej tilbage til rigdom og velstand: At sælge pornografiske billeder af sig selv på platformen OnlyFans.

Den succes har muliggjort, at den tidligere model kunne sende sine børn i privatskole igen og ikke mindst nu ejer et »vidunderligt hus« og en Lamborghini, efter hun havde svært ved bare at betale huslejen under coronakrisens nedlukninger, forklarede hun i sidste måned til The Sun.

Atomic Kitten-medlemmerne Liz McClarnon, Kerry Katona og Natasha Hamilton til prisuddeling i London i 2013. Foto: Jon Furniss Vis mere Atomic Kitten-medlemmerne Liz McClarnon, Kerry Katona og Natasha Hamilton til prisuddeling i London i 2013. Foto: Jon Furniss

»Det er en masse sexede billeder, der ligner noget, jeg har lavet før for magasiner, bare nyt. Det har gjort mig til millionær igen,« fortalte Kerry Katona til det britiske medie.

Nu har hun så selv delt et offentligt billede af, hvad man kan forvente at se, hvis man betaler de 172 kroner om måneden, et abonnement til hendes OnlyFans-profil koster.

»Vær aldrig bange for at gøre de ting, der får dig til at føle dig fri,« skriver hun til opslaget på sin Instagram-profil.

Her har hun ligeledes tagget den officielle OnlyFans-profil.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Kerry Katona (@kerrykatona7)

Det billede har mødt masser af positive tilkendegivelser om den tidligere sangerindes »naturlige skønhed«.

Så meget tyder altså på, at der er rigeligt med opbakning til den nye karrierevej for den tidligere vinder af realityprogrammet 'Jeg er en celebrity – få mig væk herfra!'.

»Folk er hurtige til at sige 'Hun er desperat', hvis jeg viser lidt brystvorte, men jeg har lavet min første million siden jeg gik konkurs, og jeg er så, så stolt. Hvis det ikke var for OnlyFans, så ville jeg ikke have haft penge til at investere i mig selv og i at lave flere virksomheder,« har Kelly Katona tidligere sagt til The Mirror.

Kerry Katonas ene datter var dog ikke helt med på ideen fra start.

Kerry Katona til National Television Awards i London i januar 2012. Foto: Joel Ryan Vis mere Kerry Katona til National Television Awards i London i januar 2012. Foto: Joel Ryan

Til The Sun fortalte sangerinden – der også jobber som influencer, modedesigner og fitnesstræner – nemlig, at hun annoncerede til sine fem børn, at hun »ville være topløs«, og at de skulle sige, hvis det ville være et problem for dem.

»Vores Lilly sagde, at hun ikke var glad for det, og jeg sagde: 'Vent til pengene kommer ind og se, hvordan du så har det med det',« forklarede Kerry Katona og fortalte, at med pengene kom accepten også.

Kerry Katona har fem børn med sine tre eksmænd.

20-årige Molly Marie og 19-årige Lilly Sue har hun med sangeren Brian McFadden, 15-årige Heidi Elizabeth og 13-årige Maxwell Mark har hun med taxachaufføren Mark Croft og den 7-årige Dylan-Jorge fik hun med den afdøde rugbyspiller George Kay.