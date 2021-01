Det er ikke mange festkjoler, der ryger over disken hos kjoledesigner Jesper Høvring den kommende tid.

For stort set alle store fester og bryllupper er blevet aflyst eller udskudt.



»Vi kan helt sikkert kunnet mærke det,« siger Jesper Høvring, der syr kjoler til både kendte, ministre og kronprinsesse Mary.

Se nogle af de kjoler, Jesper Høvring har lavet til kronprinsesse Mary, her.

Da corona ramte Danmark i foråret, holdt han lukket i fire måneder.

Derefter blev der afholdt en del bryllupper hen over sommeren, hvortil han leverede kjoler. Desuden havde hans syersker travlt med at lave de kjoler, der allerede var bestilt – også selv om de fester, som kjolerne skulle bruges til, måske blev aflyst.

»Når først de er bestilt, så kan de ikke afbestilles,« forklarer kjolemageren, der laver kjoler i prisklassen fra 20.000 kroner og op til 60.000 kroner. Ofte er der bestilt specielt stof eller blonder til kjolerne, og derfor kan de ikke bare afbestilles.

Jesper Høvring har dog kunnet mærke især den seneste tid, at han ikke har fået helt så mange bestillinger, som han plejer.

Jesper Høvring i sin forretning på Frederiksberg. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jesper Høvring i sin forretning på Frederiksberg. Foto: Bax Lindhardt

Mange fester og bryllupper er udskudt, og mange har måske i forvejen en kjole, der skulle være brugt til et af de aflyste arrangementer, som de vælger at bruge til en anden fest i stedet.

Men det betyder ikke, at Jesper Høvring ikke har haft travlt. Han har nemlig lavet noget helt andet på det seneste.

Han har været kostumier på musicalen 'The Bodyguardc – The Musical', hvor han har haft ansvaret for designet af alle 100 dragter.

»Jeg har haft ansvaret for designet af alt fra T-shirts til kjoler og læderjakker,« siger han og tilføjer, at det var en sjov opgave, som han godt kunne tænke sig at prøve igen.

Her ses Andrea Lykke Oehlenschlæger i hovedrollen som Rachel Marron i musikalen 'The Bodyguard –The Musical' iført en af Jesper Høvrings kjoler. Foto: Miklos Szabo Vis mere Her ses Andrea Lykke Oehlenschlæger i hovedrollen som Rachel Marron i musikalen 'The Bodyguard –The Musical' iført en af Jesper Høvrings kjoler. Foto: Miklos Szabo

Og det bliver der måske mulighed for. For med de forlængede coronarestriktioner ser det ikke ud til, at der vil komme et boom i festkjoler den næste tid.

Musicalen 'The Bodyguard – The Musical' er baseret på et af 90ernes største filmfænomener og har Andrea Lykke Oehlenschlæger i hovedrollen som Rachel Marron (spillet af Whitney Houston i filmen), mens Kevin Costners titelrolle som bodyguarden Frank Farmer spilles af Johannes Lassen.

Musicalen havde skandinavienspremiere i november i Musikhuset Esbjerg, og det er planlagt, at den skal drage på turné rundt i landet.