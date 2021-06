Sidste år blev CNN's ledende juridiske analytiker Jeffrey Toobin suspenderet, fordi han onanerede midt i et videomøde med nogle kollegaer fra magasinet The New Yorker.

Tiden læger dog som bekendt alle sår, og nu, her otte måneder senere, er Jeffrey Toobin tilbage i sin rolle på CNN.

I forbindelse med sit comeback er han blevet interviewet i programmet 'CNN Newsroom', og her stiller værten Alyson Camerota ham spørgsmålet: »Hvad helvede tænkte du på?«

»Jeg tænkte helt åbenlyst ikke særlig meget. Det forsvarer ikke handlingen, men jeg troede ikke, at andre personer kunne se mig. Jeg troede, jeg havde afsluttet Zoom-opkaldet. Jeg har brugt de sidste syv forfærdelige måneder på at forsøge at blive et bedre menneske,« forklarer Jeffrey Toobin.

I forbindelse med dette taler han om terapi, samfundstjeneste i et suppekøkken og arbejdet med en kommende bog om bomberne i Oklahoma City i 1995. I interviewet undskylder han også til sin kone, familie og de personer, der var med i videomødet.

»Og så vil jeg også gerne undskylde til de personer, der har læst mit arbejde og set mig på CNN, som troede jeg var en bedre person end dette. Jeg har meget, der skal genopbygges, men jeg føler mig privilegeret og heldig over, at jeg får muligheden for dette.«

Det var ikke kun CNN, der valgte at suspendere Jeffrey Toobin efter det famøse videomøde. Også The New Yorker, hvor han havde været ansat i 27 år, valgte at sende ham hjem, før de en måned senere valgte at fyre ham i kølvandet på en intern undersøgelse.

En straf 61-årige Toobin beskrev som 'overdreven'.

Han bemærkede dog også, at det er »derfor, de ikke beder den kriminelle om at være dommer i sin sag.«

Flere af værternes på CNN havde udtrykt ønske at om få Jeffrey Toobin tilbage som en del af deres programmer. Hovedpersonen er dog godt klar over, at ikke nødvendigvis alle seere ville bryde sig om, at han er tilbage.

»Jeg kender sociale medier, og jeg ved, hvad reaktionerne sandsynligvis bliver.«