Louise Myngind Andersen må dette år erkende, at navnestriden om hendes smykkefirma har kostet dyrt.

Smykkedesigneren, der blev kendt i 'Løvens Hule', har nemlig brugt både tid og penge på at ændre sit brand, efter hun startede sit firma med navnet Frederik IX Studios.

Det oprindelige navn var inspireret af kong Frederik 9., der var Dronning Margrethes far.

Men det havde hun ikke fået lov til at kalde firmaet af Kongehuset, og hun måtte derfor skifte navnet til IX Studios.

Og navneændringen har ifølge stifteren kunnet mærkes på bundlinjen.

Det nyeste regnskab for firmaet viser, at der er underskud i forretningen.

Til Finans uddyber Louise Myngind Andersen, hvad problemet har været.

»Det har på mange måder været et udfordrende år. Vores rebranding af respekt for Kongehuset har kostet over 1 million kroner på bundlinjen og en masse ekstra arbejde. Selvom vi er rigtig glade for vores nye identitet, er det også medvirkende til underskuddet,« siger Louise Mygind Andersen, stifter og direktør i IX Studios til mediet.

IX Studios har tabt næsten 640.000 kroner efter skat i 2021/2022. Omsætningen lyder ifølge direktøren på 8,5 millioner kroner.

I det indeværende regnskab håber stifterne at omsætte for 16 millioner kroner.

Det vil næsten være en fordobling af det seneste resultat.

Dog er der stadig problemer med navnet, og flere kunder har endnu ikke fundet ud af, at det er skiftet, mener stifteren.

Det har da også undret Louise Myngind Andersen, hvor meget folk er gået op i navnestriden, men hun håber, at hun i det nye år kan lægge det bag sig og fokusere på at opbygge forretningens overskud.