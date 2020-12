Efter fem år foran skærmen har DR’s populære vejrvært Christian Jon Cherry valgt at stoppe.

Den 48-årige vært, som mange mener ligner USAs tidligere præsident Barack Obama, har fået nyt job.

»Min sidste nyhedsudsendelse bliver i nyhederne d. 24. December kl. 18.30. Og den 27. December kan I se mig præsentere ‘Årets vejr,« skriver Christian Jon Cherry på sin Facebookprofil, hvor han også afslører, at hans nye job bliver i LIFE-fonden.

Overfor B.T. uddyber Christian Jon Cherry sit valg om at stoppe, og det er bestemt ikke, fordi han er blevet træt af DR.

Tværtimod bedyrer han:

»Jeg havde bare set det job, der var slået op fra LIFE, og jeg synes, at det passede super godt på min profil. Jeg har en baggrund som skolelærer og en superinteresse i naturfag,« fortæller Christian Jon Cherry, der var skolelærer i knap 20 år, før han i 2016 blev vejrvært.

Men selv om det var noget af en omvæltning at blive danmarkskendt fra den ene dag til den anden, så er det aldrig noget, som Christian Jon Cherry har set som et problem.

»Det var faktisk stille og roligt. Og folk er flinke. De siger 'hej' og vil måske have taget en selfie, hvis jeg har været ude og lave sommervejret rundt omkring i Danmark,« siger den 48-årige vært.

Christian Jon Cherry (billedet) har en slående lighed med Barack Obama. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Christian Jon Cherry (billedet) har en slående lighed med Barack Obama. Foto: Ida Marie Odgaard

»Det er meget folkeligt at lave vejret, og jeg kan godt lide at møde mennesker i det hele taget,« lyder det fra vejrværten, der også har fundet ud af, hvor meget folk går op i vejret.

»Der er en kæmpe interesse i vejret. Det er helt vildt. Det fylder rigtig meget. Men det er også et sted, hvor der sker rigtig meget med vejret i forhold til mange andre steder på kloden.«

Christian Jon Cherry glæder sig til at påbegynde det nye job, hvor han skal bruge sin erfaring som skolelærer, da han skal lave naturfaglige undervisningsforløb til skoler, men han kommer også til at savne DR.

»Jeg kommer til at savne de heftige overlæg fra Kaare Qvist,« griner han med henvisning til nyhedsværten Kaare Qvist, der ofte sender seerne videre til vejret.

»Og så vil jeg savne de der heftige minutter lige op til udsendelserne, hvor adrenalinen pumper, og man ved, at det er en live ting,« tilføjer Christian Jon Cherry, der dog virker til at have rimeligt godt styr på scenenerverne.

Men det er nok noget, der ligger til familien. Hans halvsøster er den verdenskendte svenske popsangerinde Neneh Cherry, mens sangeren Eagle-Eye Cherry er hans onkel.