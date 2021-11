»Det var et bevidst valg om at blive smittet, så jeg sørgede for at være tæt på min vaccinerede ven, der er smittet, så jeg kan danne naturlige antistoffer.«

Sådan siger 39-årige Saszeline Dreyer, der især er blevet kendt for at synge i popgruppen S.O.A.P, da B.T. fanger hende på telefonen fredag aften.

Hun er faktisk ligefrem glad for at være blevet smittet, og har hele ugen kysset og krammet sine to børn. De er dog testet negativ, skriver Saszeline på Twitter.

Hun har tidligere givet udtryk for sin skepsis over for mundbind, coronavaccine og nu også coronapas, som hun mener bygger på »et falsk grundlag«.

»Der er jo masser af dem, der er vaccineret, der er smittet alligevel. Regeringen ønsker bare at presse folk til at blive vaccineret. Det er åndssvagt at dele befolkningen op på den måde i et A og B-hold,« siger den 39-årige kvinde.

De seneste tal over såkaldte gennembrudsinfektioner, viser, at 38.587 danskere har oplevet at blive smittet, selvom de er vaccinerede med fuld effekt. Det skal ses i forhold til, at over fire millioner danskere er vaccinerede med en coronavaccine.

Men de tal køber Saszeline Dreyer ikke.

»Det tror jeg ikke på,« fastslår hun.

Hun oplever, at folk i Danmark er blevet angste og føler sig ensomme.

»Det er svær tid for mange mennesker. Så det er ikke den rigtige måde at gøre det på, når regeringen udskammer folk, der ikke er vaccinerede,« siger hun.

Hun tror i stedet på flokimmunitet og på, at de fleste har et immunforsvar, som selv kan klare coronavirus.

»Jeg synes, at myndighederne sygeliggør befolkningen. Hvorfor skal man testes, når man er rask? Er det, hvad vi vil pålægge vores børn? Jeg vil have lov til at være til, uden at blive vaccineret,« siger Saszeline Dreyer.

At hun bevidst gik efter at blive smittet skyldtes netop, at hun ikke havde lyst til at blive testet for coronavirus i tide og utide for at få et gyldigt coronapas.

»Så jeg kan begå mig i det her samfund,« siger hun.

Saszeline understreger, at hun har passet på sig selv, mens hun har været syg med coronavirus.

»Jeg kan mærke en lille smule, men jeg føler mig ikke syg. Der er mange, der ville kunne tåle at blive smittet i stedet for at få en vaccine,« slutter hun.

B.T. har for nylig talt med Rune Hartmann, Professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet. Han forsker i blandt andet vacciner og køber ikke argumentet om, at naturlig immunitet er det bedste våben mod coronavirus:

»Vaccinen gør, at du ikke smitter lige så meget, så det her handler også om andre, og at vi skal mindske risikoen for, at smitten er massiv. Og så er der altså også mange, der har ment, at deres immunforsvar var stærkt, men hvor de blev pivsyge. Især med deltavarianten,« siger han

Han understreger desuden, at vaccinen er effektiv trods gennembrudsinfektioner:

»De vaccinerede bliver smittede og syge, men slet ikke i så høj grad, som hvis man ikke er vaccineret. Og så er pointen jo også, at du ikke smitter lige så meget, hvis du er vaccineret og har fået virussen, så det handler om at fjerne risikoen for ældre og folk i risikogrupperne, der selv med vaccinen kan blive meget syge.«