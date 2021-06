Den engelske tv-personlighed og sangerinde Kelly Osbourne startede en ond spiral, da hun fik opereret mandlerne væk som 13-årig.

Hun begyndte nemlig at indtage et stærkt smertestillende middel, som førte til, at hun endte ud i et heroinmisbrug.

Det fortalte hun, da hun gæstede 'Red Table Talk' onsdag aften.

Osbourne fortalte, at hun kæmpede med selvværdsproblemer på det tidspunkt – med tanker som 'du er fed, du er grim, du er ikke god nok, ingen kan lide dig' – og siger, at lægemidlerne 'formindskede' de negative tanker.

Det tog dog ikke lang tid, før hendes afhængighedsproblemer var ude af kontrol.

»Meget hurtigt gik det fra Vicodin til Percocet, fra Percocet til noget tredje og til sidst indtog jeg heroin, fordi det var det billigste,« sagde hun i talkshowet.

Kelly Osbourne, som er datter af rockstjernen Ozzy Osbourne og den tidligere talkshowvært Sharon Osbourne, sagde, at hun næppe nogensinde var ædru i højden af ​​sin afhængighed.

»Jeg gik aldrig på arbejde ædru. Jeg gik aldrig ædru til middag. Jeg gjorde ikke noget ædru.«

Osbourne har igennem årene været inde og ude af rehabilitering: I 2017 besluttede hun at stoppe helt med alkoholen.

I 'Red Table Talk' fortalte hun dog, at hendes alkoholproblem var kommet tilbage igen i april sidste år. Meget slemt endda. Noget, hun er ude af igen.