Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sussi La Cour har sagt farvel til den hardcore porno – men ikke til erotikken.

På sin OnlyFans-profil har den garvede tv-personlighed og tidligere pornostjerne nemlig valgt at dokumentere sin nøgne krop gennem det, hun selv kalder for erotisk kunst.

Det fortæller den 54-årige kvinde til B.T.

»Jeg må indrømme, at jeg har været frem og tilbage omkring, om jeg skulle gøre det. Folk sagde til mig, at jeg ville kunne tjene kassen, og så var jeg jo nysgerrig på at se, hvordan det foregik derinde,« fortæller hun.

Sussi La Cour har været godt tilfreds med det antal af fans, der har fulgt hende videre på mediet OnlyFans. Foto: Privat Vis mere Sussi La Cour har været godt tilfreds med det antal af fans, der har fulgt hende videre på mediet OnlyFans. Foto: Privat

Sussi La Cour, der er kendt under navnet Katja K., måtte dog lige bruge noget tid på at tilpasse sin profil på mediet – både over for sig selv og sine følgere.

»Folk virkede lidt til at tro, at der var tale om en form for bestillingsliste, hvor de bare kunne skrive, hvad de ville have mig til, og så skulle jeg gøre det. Det var jeg ikke interesseret i. De havde nok regnet med, at jeg ville lave noget hardcore porno, som jeg er kendt fra, men det var jeg – og er jeg – slet ikke interesseret i,« fortæller hun og uddyber:

»Jeg er trods alt en moden kvinde nu. Fint, hvis andre modne kvinder har lyst til at lave det, men jeg har ikke.«

Sussi La Cour er derfor gået anderledes til værks.

Der er på hendes profil tale om erotiske billeder og film, men det hele er lavet af hende selv ud fra, hvad hun synes er æstetisk lækkert at se på.

»Nu har jeg genopdaget den kreative proces, og det er mig, der producerer det. Det er noget helt andet end porno. Nogen har skrevet til mig, om jeg ikke kan sende en video, hvor jeg masturberer helt oppe i kameraet, men det gør jeg ikke. Jeg kan sagtens lave videoer med onani, men så bliver det med lyde og et andet slags filter.«

Det er erotiske billeder om disse, Sussi La Cour tjener sine penge på. Foto: Privat Vis mere Det er erotiske billeder om disse, Sussi La Cour tjener sine penge på. Foto: Privat

Men selvom der er tale om nye måder at bruge sig selv erotisk, er der bestemt gang i butikken.

»Det spænder meget bredt med aldersgrupper derinde, og jeg ville jo egentlig også gerne undersøge, hvor mange fans jeg mon havde derude. Der må jeg sige, at jeg er blevet glædeligt overrasket.«

Og der er bestemt penge i det for Sussi La Cour.

»Det er en rigtig god månedsløn. Jeg vil sige, at et realistisk bud nok er på 50.000 kroner om måneden. Og det er meget nemme penge,« siger hun med et grin.

Man kunne jo få den tanke, at du hoppede tilbage til erotikken, fordi der er ved at være tomt i kassen?

»Penge har da klart noget med det at gøre. Men jeg må også bare sige, at hvis der er et marked, hvor jeg så let kan tjene penge, så ville det jo være dumt ikke at gøre det.«

Der ligger jo rigtig meget indhold med dig fra din tidligere karriere som pornostjerne frit tilgængeligt på nettet. Hvorfor tror du, folk vil betale for det, du laver nu?

»Dem jeg er i kontakt med på min side, de er jo interesserede i mig, og hvordan jeg er nu. De vil gerne tale med mig, og de er interesseret i at se en moden kvinde.«

Sussi La Cour vil ikke sige, hvor mange, der abonnerer på hendes side.

»Men det er nok til, at jeg kan se, der er en stor efterspørgsel på det, jeg laver.«