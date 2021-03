Et gammelt ordsprog lyder, at held i kærlighed er lig med uheld i spil – og omvendt.

Hvis det står til troende, må den britiske model Katie Price efterhånden være usædvanlig heldig i spil.

Hun er nemlig blev skilt for tredje gang. Det fortæller hun selv til mediet The Sun.

»Vi har endelig skrevet under på skilsmissepapirerne. Jeg er så glad for, at jeg er færdig med det ægteskab,« siger hun.

»Det eneste gode, der kom ud af det, er mine børn.«

Manden, som 42-årige Katie Price nu lægger bag sig, er den 33-årige Kieran Hayler, der tidligere har gjort sig som stripper.

De to mødtes i 2012, blev gift to måneder senere og fik nok af hinanden i 2018. Det er dog først nu, skilsmissen er endelig på plads.

Ægteskabet har været skandaleombrust på grund af Kieran Haylers utroskab.

I 2014 havde han en syv måneder lang affære med Katie Prices bedste veninde gennem 20 år, Jane Pountney. Han blev også fanget i at ses med en anden af Katies veninder.

Kieran Hayler bedyrede, at han var sexafhængig, og Katie Price tilgav ham. Men i 2017 var den gal igen, da han havde sex med barnepigen til parrets to børn.

Det var dråben for Katie Price.

Både Price og Hayler har siden fundet kærligheden andetsteds, og Katie Price ser frem til at komme videre fra det forliste ægteskab.

»Jeg kan nu fortsætte mit liv og lægge alt det dårlige bag mig. Jeg kan ikke vente med at fortsætte mit liv med Carl (Woods, Katie Prices nuværende partner, red.)

Modellen har fem børn, og hun har ikke lagt skjul på, at hun håber på en ny graviditet i år med Carl Woods, som hun mødte i sommeren 2020.

Hendes ældste søn, Harvey, er resultatet af et 18 måneder langt forhold til fodboldspilleren Dwight Yorke i starten af nullerne.

Dwight Yorke benægtede først at være faren til sønnen, der både er blind, autist og lider af Prader-Willi syndrom, der hæmmer hans krops vækst.

Først efter en faderskabstest anerkendte Yorke, at Harvey er hans søn, men de to har aldrig haft et forhold.

Katie Price har tidligere været gift med MMA-kæmperen Alex Reid og sangeren Peter Andre.