Det kan bestemt være svært at stille sig frem med hårde, personlige oplevelser.

I et opslag på Instagram har litteraturanmelderen Kathrine Diez dog valgt netop dette for at sætte fokus på debatten og den ændrede lovgivning i USA omkring aborter.

I skrivelsen, som hun har valgt at kalde 'Jeg kan ikke få luft', deler hun, at hun selv har været igennem to aborter.

»Den første, da jeg lige var fyldt 16. Jeg var rædselsslagen, men blev holdt i hånden af min mor og et statsligt sundhedsapparat,« skriver hun indledningsvist.

Diez fortæller i sit opslag, at der ifølge hende ikke kommer til at stoppe med at være unge kvinder, der får brug for en abort, men at det eneste loven ændrer er, hvor sikker den bliver.

Og de udtalelser har i den grad fået pisset i kog hos anmelderens følgere.

I stories på Instagram og et opslag deler anmelderen, hvad folk skriver til hende.

»Du har to sjæle på samvittigheden. Dræbt to af dine potentielle børn,« skriver en.

»Der er vel ingen grund til at skjule, at frk. Diez har slået to lovende fostre, sandsynligvis levedygtige børn, ihjel,« skriver en anden.

Det har fået Kathrine Diez til at reagere.

»Det her slags menneske, der har kommenteret mit opslag, findes rent faktisk i Danmark. Det er vildt nok. Vi ved jo godt, de findes i USA, hvor kvinders ret til selvbestemmelse over egen krop er blevet til en skyttegravskrig mellem partierne og befolkningen, der er delt i to,« skriver hun indledningsvist i et længere opråb.

Hun opfordrer til, at man taler om netop faren ved, at der nu kan blive udført illegale aborter de steder, hvor det ikke længere er lovligt.

»Tænk på alle de illegale, usikre, traumatiserende aborter, der nu vil blive udført. For ikke at tale om tabuerne og udskamningen til følge. Sig fra, når du er vidne til det. Tal om det ved middagsbordet. Jeg tænker, at hvis udskamning hjalp mod aborter, ville de ikke findes. Åh, de findes. De vil stadig findes. Af en million grunde. Og de vedkommer kun den person, hvis livmoder det drejer sig om.«

B.T. har spurgt Kathrine Diez om en uddybende kommentar omkring sine opslag, men hun er skrivende stund ikke vendt retur.