Kaspar Colling Nielsen bragede ind på den danske bogscene i 2010, da debutromanen 'Mount København' sikrede ham Danske Banks debutantpris.

Siden da er karrieren kun gået opad, men det kunne have set helt anderledes ud for forfatteren, der som kun 19-årig blev kastet ud i sit livs hårdeste oplevelse.

Her døde Kaspar Colling Nielsens mor pludseligt. Et øjeblik, der i høj grad har formet hans liv.

Det fortæller han om i podcasten 'Det sidste måltid' på Radio4.

Han var hjemme på juleferie og havde sovet hos en ven, før han tog over til sin mors hjem. Her bugnede telefonsvareren med beskeder fra Rigshospitalet. Da Kaspar Colling Nielsen ringede til dem, fortalte de, at hans mor var død.

»Jeg læste filosofi på det tidspunkt, og så døde hun bare på en tirsdag eller sådan noget. Og jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre bagefter, og så endte jeg med bare at fortsætte på universitetet,« forklarer han.

»Der gik et års tid, og så fik jeg angst og blev nødt til at stoppe. Jeg kunne ikke koncentrere mig mere. Jeg følte, at jeg var blevet 20 procent dummere.«

Herfra tog han til Afrika og var der i halvandet år, før han kom hjem og arbejdede som handicaphjælper.

Her besluttede han sig for at studere noget, hvor han kunne tjene nogle penge. Alt imens han følte sig alene uden nogen, der kunne hjælpe.



»Jeg var bange for at blive hjemløs, og jeg var bange for at blive sindssyg.«

»Så startede jeg på CBS og blev der, fordi der var penge i det.«

Forfatterdrømmen var lagt på is, og det tog ham mange år, før han overhovedet tænkte på det igen.

»Jeg følte mig så usikker og svag, så jeg kunne ikke … altså det var ikke noget, jeg på nogen måde turde satse på. Jeg havde ikke brug for at kaste mig ud i et usikkert kunstprojekt. Jeg havde brug for tryghed og sikkerhed.

Først efter fire år hos et forsikringsselskab, hvor han havde tjent godt med penge, turde han forfølge sin drøm.

Og det har mange læsere haft glæde af, for siden debuten i 2010 har han udgivet bøgerne 'Den danske borgerkrig', 'Det europæiske forår' og 'Dengang dinosaurerne var små', ligesom han også har været taleskriver for klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen.