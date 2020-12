Højt at flyve, dybt at falde, siges det. Og det er i den grad tilfældet for den tidligere smykke-milliardær Jesper 'Kasi' Nielsen.

Han er nemlig blevet ramt af en personlig konkurs, der har efterladt ham med en gabende tom konto.

Det er hvert fald det resultatet, som kurator Henrik Selchau Poulsen er kommet frem til, efter han har lavet den første redegørelse af konkursboet.

Den tidligere Brøndby-investor har kun 2,36 kroner tilbage på sin danske konto i Nordea, står der i redegørelsen, der således ikke i første omgang efterlader meget at komme efter for de to største kreditorer skattevæsenet og Pandora.

Jesper Nielsen har også kæmpet mod Skat. I 2018 fik han dog medhold i Højsteret i en sag om skatteunddragelse. Dermed slap han for at betale 245 millioner kroner tilbage, som myndighederne ellers havde krævet. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jesper Nielsen har også kæmpet mod Skat. I 2018 fik han dog medhold i Højsteret i en sag om skatteunddragelse. Dermed slap han for at betale 245 millioner kroner tilbage, som myndighederne ellers havde krævet. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det er ellers Pandora, der har erklæret 'Kasi-Jesper' konkurs i midten af november, efter at den tidligere rigmand brød en voldgiftssag, der er fortrolig.

Det resulterede i, at Jesper Nielsen blev pålagt en bod på fem millioner kroner, som han ikke kunne betale - og dermed blev erklæret konkurs.

Mens der altså ikke er så mange penge at hente for kreditorerne i Jesper Nielsens personlige konkursbo, så er det tilsyneladende faldet kurator for brystet, at der har været ekstremt mange pengeoverførsler til og fra hans konto.

Gennemgangen af Jesper Nielsens konto viser ifølge kurator ‘et bemærkelsesværdigt stort gennemløb af midler, midlertidige større indeståender, betydelige overførsler til ukendte modtagere mv.’, står der i redegørelsen, hvor det også fremgår, at en del af indbetalingerne til kontoen er løn fra Jesper Nielsens smykkefirma Amazing Jewelry.

Desuden er der en del overførsler til og fra Jesper Nielsens families andre selskaber.

Ifølge Jesper Nielsen ejer han ikke andre aktiver, end de aktiver, som er opgjort i redegørelsen. Herunder er medtaget en ejendomsmæglervirksomhed på Mallorca, som der ikke er aktivitet i, og som ifølge redegørelsen ikke repræsenterer en værdi. Desuden har Jesper Nielsen en række ejendomme, som han lejer på Mallorca, og som heller ikke repræsenterer nogen værdi.

Dog er det ikke altid, at kuratorerne kan se, hvis de konkursramte skulle eje andre ting af værdi i udlandet, hvis personer ikke selv oplyser om aktiverne.

Den nye konkurs og de 2,36 kroner er dog ikke nødvendigvis endegyldigt et farvel til rigmandslivet for smykkekongen. Kasi-Jesper har endnu et skud tilbage i bøssen for atter at få en solid placering på milliardærlisterne.

Kasi-Jesper har flere gange opbygget succesfulde smykkevirksomheder. Men kan han vinde sagen mod Pandora og blive milliardær igen? Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Kasi-Jesper har flere gange opbygget succesfulde smykkevirksomheder. Men kan han vinde sagen mod Pandora og blive milliardær igen? Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Igennem flere år har hans tidligere firmas konkursbo Kasi Aps kørt netop den voldgiftssag mod netop Pandora, der resulterede i boden på de fem millioner kroner. Men i den sag har Jesper Nielsen et krav på to milliarder kroner.

Og hvis det lykkes ham at vinde den, så vil det teknisk set betyde, at han vil kunne betale alle sine kreditorer i begge konkursboer og stadig komme ud med et milliardbeløb på lommen.

B.T. ville gerne have en kommentar fra Jesper Nielsen, men det har tirsdag trods flere forsøg ikke været muligt at få fat i smykkekongen.

Dog har han i et interview med B.T. kort efter konkursen i november løftet sløret for, hvad han vil bruge nogle af pengene på, hvis han vinder voldgiftssagen og atter skulle bliver milliardær.

Og i så fald er han klar til atter en gang at skyde et stor millionbeløb i sit hjertebarn, fodboldklubben Brøndby IF. Og ifølge Jesper Nielsen er det bare et spørgsmål om tid:

»..vi er meget, meget tæt på at få afsluttet vores sag med Pandora, der gør familien til milliardærer igen.«, forklarede han.