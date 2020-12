Det kan godt være, at det kom som en overraskelse for mange, at kuratoren af Jesper 'Kasi' Nielsens personlige konkursbo kunne konstatere, at den tidligere smykkemilliardær kun havde 2,36 kroner tilbage på sin konto.

Men for Jesper Nielsen var det ikke en overraskelse. Han vidste godt, at saldoen var lav, fortæller han til B.T.

»Det var det, der stod tilbage den dag, da han (kuratoren, red.) beslaglagde kontoen. Og det er meget normalt, tror jeg,« lyder det fra smykkekongen.

Så der har været flere penge på kontoen?

»Jamen, jeg er rigtig god til at tjene penge. Det har jeg været i mange, mange år. Og det gør jeg stadig. Jeg tjener stadig mange, mange penge, men jeg sætter dem selvfølgelig ikke ind på en konto, som en kurator kan tage,« siger han og fortsætter:

»Det har jeg lært gennem tiden. Jeg har haft en del sammenstød med forskellige instanser, så jeg har selvfølgelig en god fornemmelse af, hvordan tingene fungerer, og den her konkurs er jo fuldstændig latterlig,« siger han med henvisning til, at han i midten af november blev erklæret personligt konkurs af smykkeselskabet Pandora, som han selv var med til at bygge op.

Konkursen kom efter, at Pandora havde pålagt ham adskillige bøder, der løb op i over ni millioner kroner, for at have brudt den tavshedsklausul, som der er i en voldgiftssag mellem Jesper Nielsen og netop Pandora.

Jesper 'Kasi' Nielsen er helt blanket af efter hans sidste konkurs. Nu er hans store håb, at han vinder en voldgiftssag mod Pandora. Foto: Unknown Vis mere Jesper 'Kasi' Nielsen er helt blanket af efter hans sidste konkurs. Nu er hans store håb, at han vinder en voldgiftssag mod Pandora. Foto: Unknown

I voldgiftssagen mener den tidligere milliardær, at Pandora skylder hans selskab Kasi Aps to milliarder kroner.

Jesper Nielsen indrømmer, at han har brudt klausulen:

»Det har de fuldstændig ret i. Det har jeg gjort. Og jeg har også erklæret mig skyldig hele vejen igennem, og så får jeg en stor bøde, som Pandora vil have af mig på trods af, at de godt ved, at de skylder mig over to milliarder kroner. Det vil jeg selvfølgelig ikke betale, før de betaler, hvad de skylder, så det er der, den ligger, og det her er simpelthen ren chikane fra Pandoras side. De prøver at genere mig mest muligt,« lyder det fra Jesper Nielsen, der tilføjer, at han efterhånden har vænnet sig til den slags.

Han har i årevis ligget i kamp med både Pandora og skattevæsenet.

»Så det her overlever jeg også, og så går livet videre for os allesammen i morgen, og jeg ser frem mod afslutningen af sagen mellem Pandora og Kasi. For det er det eneste, som det drejer sig om,« siger han.

Han vil dog ikke sætte en dato på, hvornår voldgiftssagen mellem Kasi ApS og Pandora, som indtil videre har varet seks år, vil få en afslutning.

»Det må jeg ikke. Og det koster mig 250.000 kroner, hver gang jeg udtaler mig for meget om det,« siger han og tilføjer:

»Den eneste kommentar, jeg har, er, at der er en verserende voldgiftssag, og at jeg forventer, at den snart slutter, og at jeg forventer, at der bliver betalt over to milliarder kroner til Kasi fra Pandora,« lyder det fra den danske rigmand, der er bosiddende med sin familie på Mallorca.

Kasi-Jesper har flere gange opbygget succesfulde smykkevirksomheder. Men kan han vinde sagen mod Pandora og blive milliardær igen? Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Kasi-Jesper har flere gange opbygget succesfulde smykkevirksomheder. Men kan han vinde sagen mod Pandora og blive milliardær igen? Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Han har ikke boet i Danmark, siden han i 2012 fik en større sag mod Skat. Sagen, der var i gang i flere år, endte i 2018 med, at Jesper Nielsen blev frikendt i Højesteret for skatteunddragelse og slap for at tilbagebetale de 245 millioner kroner, som Skat ellers havde krævet.

Men selv om der nu kun står 2,36 kroner på forretningsmandens danske konto, så behøver ingen at være bekymret for ham.

Skal jeg forstå det, som om du har penge andre steder?

»Det vil jeg ikke udtale mig om. Det behøver jeg ikke at dele med Danmarks befolkning.«

Men du har vel noget at leve for?

»Du skal ikke bekymre dig for mig. Du skal ikke have ondt af mig i hverdagen, skal vi ikke sige det?« lyder det fra Jesper Nielsen, der foruden familien har både 'hunde og heste og biler og alt, hvad der hører til' på Mallorca.

Men selv om livet i det sydlige Europa er ganske fornøjeligt, ville smykkerigmanden med glæde vende hjem igen:

»Ja, det er klart. I det øjeblik, min Pandora-sag er færdig, og jeg har fået afsluttet mit mellemværende med Skat, så vil jeg gerne tilbage til Danmark. Der er ingen tvivl om, at jeg er dansker, og jeg vil helst lave mit AGK, og jeg vil helst komme ind i Brøndby igen og leve det liv, som jeg levede inden 2012,« lyder det fra erhvervsmanden.