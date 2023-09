Det har ikke været helt problemfrit for den kendte designer Ilse Jacobsens mand, Jesper Bo Jacobsen, at overtage sin afdøde hustrus livsværk.

Regnskabet har det seneste år vist blodrøde tal, og nu har virksomheden besluttet at lukke en af designerens ikoniske butikker.

Det er butikken på Kronprinsensgade i Indre By i København, der netop er lukket.

Lukningen er dog ikke et tegn på, at man er ved at afvikle den afdøde designers brand, oplyser Trine Frausing, der lyder titlen Chief Commercial Officer hos brandet Ilse Jacobsen.

Det er denne butik i København, der nu er lukket.

»Det var naturligvis et trist år sidste med Ilse’s sygdom og bortgang. Vi kan derfor glæde os ekstra meget over at medarbejderne og sammenholdet står stærkere end nogensinde, og at Ilses livsværk fortsætter i hendes stærke ånd,« skriver hun i en mail til B.T.

Lukningen af butikken sker under et år efter den kendte designerens død, da Ilse Jacobsen gik bort som følge af et længere kræftforløb den 23. Oktober 2022. Hun blev 62 år gammelt.

Efter hendes død blev det meddelt, at hendes mand Jesper Bo Jacobsen overtog og drev livsværket videre, men det har ind til videre ikke været helt let.

B.T. har forsøgt at spørge Jesper Bo Jacobsen, der er direktør i ILJ Hornbæk, som virksomheden hedder i dag, om lukningen. Men det har kun været muligt at få svar fra Trine Frausing.

Ilse Jacobsen med hendes verdensberømte gummistøvler.

Hun fortæller, at virksomheden blandt andet har lagt flere forretninger sammen, så der i stedet for tre butikker i henholdsvis Gilleleje, København og Hornbæk nu kun er den ene i Hornbæk – foruden en outletbutik.

»Vi har konsolideret vores butikker til ét samlet udtryk i Hornbæk, der som kernen i ILSE JACOBSEN HORNBÆKs dna nu er hjem for 3 smukke butikker i Ilse’s univers under et Flagshipkoncept. Vi driver endvidere en outletbutik i Helsingør,« skriver hun i et skriftligt svar, hvor hun ikke lægger skjul på, at det seneste år har været op ad bakke:

»Det er ingen hemmelighed, at fashion-butikker har det hårdt i Danmark, hvor webhandel er så stort indenfor vores branche, hvilket naturligt gør, at flere butikker må lukke.«

»Ved at samle vores butikker har vi skabt en fin og autentisk ramme om vores brand og kunder, og holder samtidig et realistisk omkostningsniveau,« forklarer hun.

Reportage fra Hornbæk om Ilse Jacobsen.

Også i regnskabet kan man se, at 'Ilse Jacobsen'- konceptet har haft et svært år.

Selskabet ILJ A/S fik sidste år et underskud på 15,6 millioner kroner efter skat. Til sammenligning var der et overskud på 1,8 millioner kroner i 2021, mens 2020 også bød på t et underskud på hele 17, 2 millioner kroner.

Selskabets egenkapital var i 2022 på 11 millioner kroner.

Dog er der flere penge på kistebunden hos selskabet ILJ Holding, som ejer størstedelen af ILJ A/S, hvor der er en egenkapital på 16 millioner kroner.

Af regnskabets ledelsesberetning fremgår det, at ledelsen ikke er tilfreds med resultatet for 2022.

'Ledelsen anser ikke årets resultat for tilfredsstillende i forhold til de udmeldte forventninger i årsrapporten for 2021, som var et EBITDA i størrelsesordenen 10-15 millioner DKK,' står der.

'Udviklingen i driftsresultatet skal sammenholdes med nedenstående årsagspunkter, hvor der er udført flere tiltag med henblik på fremtidige optimeringer, som samlet skal underbygge selskabets langsigtede transformationsstrategi. Det endelige resultat er derfor ikke sammenhængende med urentabel drift,' lyder det videre.

Ifølge Trine Frausing skyldes det store underskud i 2022, at man har forsøgt at fremtidssikre virksomheden med nye investeringer i form af blandt andet 'ny designudvikling, innovative og tekniske kompetencer, kollektioner og markedsføring'.

Derudover har virksomheden også foretaget store investeringer i systemer og operationelle processer.

Hun tilføjer desuden, at underskuddet i 2022 'alene' er relateret til de 'fremtidssikrende investeringer'.

»Hvorimod der i den almindelige drift er overskud samt forbedringer af nøgletal som EBITDA og Egenkapitalen,« skriver hun.