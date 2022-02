Det er en perle uden lige, og de danske rigmænd står i kø trods prislappen på 165 millioner kroner. Men alligevel er Caroline Flemings gamle kongeslot endnu ikke solgt.

Årsagen skal måske findes i en særlig tinglyst detalje. Ifølge ejendomsmægleren Asger Olsen besværliggør den salget af Valdemars Slot.

»Det driller jo lidt – også prismæssigt, for folk er jo bange for at blotte sig mentalt. Ikke nødvendigvis økonomisk, men mentalt,« siger han.

Den særlige detalje er en tinglyst forkøbsret, som Caroline Flemings lillesøster, Louise Iuel Albinus, har på slottet. Den gør, at hun har ret til at matche ethvert tilbud fra en uden for familien og købe slottet.

Der er mange bygninger at vedligeholde på Valdemars Slot. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Der er mange bygninger at vedligeholde på Valdemars Slot. Foto: Bax Lindhardt

Faktisk har hun mulighed for, op til 60 dage efter at et købstilbud er afgivet, at benytte sig af den.

Og det er det, der er en mental udfordring for køberne, mener Asger Olsen.

»For så gør man sig mentalt klar og tænker: 'Det i orden, det byder vi på'. Og så får du at vide, at man lige skal prøve alle de andre først. Og så kan du komme tilbage om 60 dage. Det gør, at folk lige stikker en finger i jorden og overvejer, hvor meget energi skal de bruge på det? Og det trækker jo tiden ud,« siger han og forklarer:

»Jeg plejer at sammenligne de der forkøbsretter med ægteskaber, for det er sgu svært at stille sig op i kirken og så vente 60 dage på, om det bliver et ja eller et nej.«

Caroline Fleming er så uenig med sin søster, at de slet ikke taler sammen længere, erfarer B.T. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Caroline Fleming er så uenig med sin søster, at de slet ikke taler sammen længere, erfarer B.T. Foto: Jeppe Michael Jensen

Asger Olsen ved ikke, om Louise Iuel Albinus vil gøre brug af sin forkøbsret. Han mener dog, at det vil afhænge af prisen:

»Kommer der en og byder 100 millioner kroner for det, så kan hun nok matche det, da hun så bare kan sælge jorden fra. Men hvis der kommer en og byder 200 millioner kroner for det, så er det ikke sikkert, at hun kan være med,« siger han.

Det er uenigheder mellem de adeligt fødte baronesser, Caroline Fleming og hendes lillesøster, der i november sendte familieslottet, der blev bygget af Christian IV, og som har været ejet af familien Iuel i 11 generationer, på ejendomsmarkedet.

De to søstre overtog i fællesskab slottet efter deres far lensbaron Niels Krabbe Iuel-Brockdorff, der døde i 2017. Men de har ikke været enige om driften, hvilket kulminerede i foråret 2021, hvor Caroline Fleming nægtede at skrive under på et regnskab for selskabet bag slottet Valdemars Slot Gods A/S.

Niels Iuel Brockdorff med datteren Louise ved hendes bryllup i 2009. Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere Niels Iuel Brockdorff med datteren Louise ved hendes bryllup i 2009. Foto: Sonny Munk Carlsen

Siden har uenigheden mellem søstrene vokset sig så stor, at Valdemars Slots Gods A/S blev sendt til tvangsopløsning, hvorefter slottet altså kom til salg.

På trods af udfordringerne med forkøbsretten er Asger Olsen dog ikke bekymret for, om slottet bliver solgt.

»Det skal nok blive solgt. Men det tager den tid, det tager. Det er en stor mundfuld for folk – for det er så stort et hus, at det ikke bare er et sted, man bor. Man skal have en mening med det, og det kan være svært at lave en forretningscase, der hænger godt sammen,« siger han og tilføjer:

»Det er sådan lidt con amour – der skal kærlighed til fredede bygninger ind over.«

Asger Olsen vurderer, at han gennemsnitligt har fremvist slottet to gange ugentligt til danske rigmænd og -kvinder.

Han vil ikke afsløre, hvem de interesserede købere er, men fortæller, at de primært er bosiddende i Danmark.

B.T. har flere gange været på Tåsinge, hvor der har været rygter om interesse fra både Lego- og Ecco-familierne, men både familien Kirk Johansen samt familien Kirk Kristiansen fra LEGO samt familien bag Ecco har afvist, at de er interesserede i slottet.

Heller ikke rigmanden Lars Seier Christensen har planer om at erhverve sig herligheden på Tåsinge, skriver han til B.T.

Staldbygningerne og det gamle ridehus ser også ud til at trænge til en kærlig hånd. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Staldbygningerne og det gamle ridehus ser også ud til at trænge til en kærlig hånd. Foto: Bax Lindhardt

Desuden har der forlydt rygter om, at nogle købere var ankommet for at bese stedet i helikopter. Det kan Asger Olsen dog ikke bekræfte:

»Der var en, der ville komme med helikopter, men så kom han til skade, og så kom han i bil i stedet for«, siger han.

Ifølge Asger Olsen har de potentielle købere haft forskellige ideer til, hvad de ville med slottet, hvor der blandt andet er et gammelt hesteanlæg med ridehal med kongelig balkon.

Nogle af de historiske rum på Valdemars Slot har både været åbne for besøgende og samtidig brugt af familien. Her ses flere familiebilleder, der står på hylderne. Foto: Asger Olsen / Valdemars Slot Vis mere Nogle af de historiske rum på Valdemars Slot har både været åbne for besøgende og samtidig brugt af familien. Her ses flere familiebilleder, der står på hylderne. Foto: Asger Olsen / Valdemars Slot

»Der er nogle, der vil lave stutteri, andre vil lave golfbane, og så er der nogle, der vil lave eksklusive bryllupper. Men Svendborg Kommune har også en mening om tingene og vil også være med,« siger han og tilføjer, at der dog ikke er nogen endelig handel på trapperne:

»Der er ikke slutforhandlinger endnu – det er der ikke.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra både Caroline Fleming og hendes søster Louise og svoger Nikolaj Albinus, men det er ikke lykkedes.