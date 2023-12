Da den sydkoreanske film Parasite vandt en Oscar for bedste film, som første udenlandske bidrag nogensinde, gik skuespillerne fra at være landskendte til at blive verdensberømte.

Men der er som bekendt en skyggeside ved berømmelse, og det gjorde sig også gældende for en af hovedrolleindehaverne – nemlig den nu afdøde Lee Sun-kyun. Det skriver BBC.

Fredag holdt skuespillerens familie en stille begravelse for ham, efter at hans sidste tid var præget af skandaler.

Den 48-årige skuespiller, der var også var et stort navn i sit hjemland, blev onsdag fundet død i sin bil, og politiet mener, han tog sit eget liv.

Medierne har været kritiseret for den opmærksomhed, de gav skuespilleren i hans sidste tid.

Inden Lee Sun-kyun gik bort, var der nemlig stor bevågenhed omkring hans person, da det kom frem, at han havde været på bar, hvor der også var escortpiger til stede.

Desuden påstod en tilstedeværende, at Lee Sun-kyun havde taget stoffer i form af ketamin og hash.

Noget, Lee Sun-kyun nægtede at have været vidende om.

»Jeg undskylder inderligt for at have forårsaget stor skuffelse for så mange mennesker ved at være involveret i sådan en ubehagelig sag,« har Lee Sun-kyun tidligere udtalt til medierne ifølge BBC.

»Jeg er ked af det på min families vegne, som lider under svær smerte i denne tid,« sagde han videre.

Ifølge BBC er det meget skamfuldt i Sydkorea at indtage stoffer, ligesom det også er forbundet med tabu at være sammen med escortpiger.

