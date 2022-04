Hun er netop blevet udnævnt til verdens rigeste kvinde af Forbes for andet år i træk – med en formue, som kan gøre de fleste svimle.

Men bag den megen rigdom gemmer sig en fortælling om et ødelagt forhold mellem mor og datter og om en af Frankrigs største skandaler.

Francoise Bettencourt Meyers er født ind i en af Frankrigs rigeste familier. Hendes farfar var grundlægger af skønhedsfirmaet L'Oréal, og familien har levet et liv i den vildeste luksus med vilde yachter og store palævillaer i de dyreste områder i Frankrig i årtier.

Hendes mor, Liliane Bettencourt, der i mange år var både Frankrigs og verdens rigeste kvinde, var nærmest et nationalt ikon og det tætteste på en dronning, som Frankrig ifølge The Telegraph nogensinde ville komme – mens hendes far var toppolitiker og tidligere minister.

Francoise Bettencourt-Meyers med sine sønner, Nicolas (th.) og Jean-Victor (tv.), i 2015. Foto: JEAN-PIERRE MULLER

Men parrets eneste datter, Francoise Bettencourt Meyers, er helt anderledes. Hun har ikke arvet sin nu afdøde mors sociale behov, og som barn og ung yndede Francoise hellere at sidde og spille klaver i timevis derhjemme frem for at vise sig frem i selskabslivet som sine forældre.

Liliane Bettencourt var altid velklædt med knaldrød læbestift og nyfarvet hår. Hun havde en nærmest kongelig aura omkring sig, forlød det. Hendes nu 68-årige datter er mere afdæmpet. Hun ses ofte offentligt i mørkt tøj og med solbriller.

Nogle har omtalt Francoise Bettencourt Meyers som meget intellektuel, og hun har da også skrevet flere bøger om både den græske mytologi og om forholdet mellem jøder og kristne. Hun har desuden gjort sig bemærket ved sammen med L'Oreal at donere 226 millioner dollar til genopbygningen af Notre Dame, der nedbrændte i 2019.

Forholdet mellem mor og datter blev allerede dårligt i teenageårene. Måske skyldtes det Liliane Bettencourts egen tragiske barndom, hvor hun mistede sin mor som kun femårig. I hvert fald har hun ikke altid omtalt sin datter særlig pænt.

Liliane Bettencourt med sin datter, Francoise Meyers Bettencourt, i 2011. Foto: CHARLES PLATIAU

»Françoise var tung og langsom,« har moderen angivelig engang udtalt ifølge Vanity Fair.

»Altid et skridt bag mig.«

Liliane Bettencourt har også omtalt sin datter som 'et koldt barn', og nogle mener, at det var 'payback', da Francoise Bettencourt Meyers i 2007 påbegyndte den retssag, der endte som en af Frankrigs største skandaler i nyere tid.

Efter sin mands død havde Liliane Bettencourt fået et nært venskab til den 25 år yngre fotograf François-Marie Banier – et venskab, der tilsyneladende fik Bettencourt til at give ham værdier for knap én milliard euro. På et tidspunkt ville han overtale hende til at indsætte sig som eneste arving i sit testamente. Og det var det venskab og testamente, som Francoise Bettencourt Meyers, som sin mors eneste barn, satte en stopper for.

Liliane Bettencourt var nærmest et ikon i Frankrig. Her ses hun i 1988. Foto: GERARD FOUET

Hun gik rettens vej for at få kendt sin mor uegnet til at varetage egne økonomiske beslutninger. Det lykkedes i 2011, og Liliane Bettencourt endte med at få indsat sit barnebarn som værge.

Françoise Bettencourt Meyers fik også iværksat en undersøgelse, der førte til anklager om korruption i politik. Under efterforskningen af Baniers svindelnumre kom det frem, at andre også havde forsøgt at få fat i den ældre kvindes penge – herunder Frankrigs tidligere præsident Sarkozy og flere øvrige medlemmer af partiet. Sagen førte til Nicolas Sarkozys fald.

Otte ud af de ti, der blev anklaget i sagen, blev dømt skyldige, heriblandt Francois-Marie Banier, der blev idømt tre års fængsel. Desuden blev han dømt til at betale over én milliard kroner tilbage til Bettencourt.

En advokat udtalte til Vanity Fair efter sagen, at 'moderen slagtede datteren, og at datteren slagtede moderen'.

Om L'Oreal-formuen L'Oreal blev skabt af Liliane Bettencourts far, Eugène Schueller Han var en fattig kemiker, indtil han i 1909 skabte hårfarven. Det revolutionerede kvinders hår – og gjorde ham stenrig 1922 var han allerede blevet rig, at familien boede i en herskabslejlighed på Paris' venstre Seinebred. Dertil havde de et paladslignende sommerresidens på Bretagne-kysten med havudsigt. Formuen er gennem årene blevet større og større, og Liliane Bettencourt var i flere år kendt som verdens rigeste kvinde. Familien er kendt for at eje luksusyachter og flere kæmpe paladsagtige ejendomme. Bettencourt var desuden kendt for at eje en stor kunstsamling med værker fra de største kunstnere som Matisse og Picasso.

Liliane Bettencourt døde i 2017. Hun blev 94 år. Der er ingen meldinger om, hvorvidt mor og datter blev forsonet, men i 2008 udtalte Liliane Bettencourt, at hun ikke længere ser sin datter, og at hun ikke ønsker at gøre det.

Hendes datter arvede sin mors formue og kan i 2022 for andet år i træk kalde sig verdens rigeste kvinde med en formue på 74,8 milliarder dollar svarende til 507 milliarder kroner, skriver finansmagasinet Forbes, der netop har udgivet årets liste over verdens rigeste.

Francoise Bettencourt Meyers er i dag viceformand i L'Oreals bestyrelse. Hun er desuden gift med Jean-Pierre Meyers, der er direktør i det franske spriritusfirma Tethys SAS. Han har tidligere været bestyrelsesmedlem i Nestle og L'Oréal.

Parret har sammen to voksne sønner, Jean-Victor Meyers og Nicolas Meyers, der begge sidder i L'Oreals bestyrelse.