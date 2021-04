Det er næppe gået nogens næse forbi, at prins Philip, Hertug af Edinburgh, døde fredag 9. april.

Mediedækningen af nyheden har nemlig været så massiv, at det har væltet ind med klager fra utilfredse briter.

Efter at den 99-årige prins døde fredag, skiftede BBC, Storbritanniens nationale public service-udbyder af radio og tv, straks til sorgtilstand.

Planlagte udsendelser såsom madlavningskonkurrencen 'MasterChef' blev annulleret, og i stedet blev der sendt programmer med sortklædte nyhedsankre hele dagen. Både BBC1 og BBC2 sendte det samme og på BBCs radiokanaler blev der spillet dæmpet musik.

Denne dækning af nyheden om prinsens død deler tydeligvis vandene hos briterne.

For mens nogle mener, at det var passende at vise prinsen denne form for respekt, synes andre, at det tog overhånd.

Det skriver Dagbladet, der desuden oplyser, at BBC har modtaget så mange klager inden for det sidste døgn, at de har oprettet et separat websted, hvor offentligheden kan registrere klager, hvis de mener, at tv-dækningen blev for omfattende.

Det vides endnu ikke, hvor mange der har klaget.

Prins Philip fotograferet i 2015, hvor han stadig så rimelig rask og rørig ud. Foto: BEN STANSALL

Prins Philip var den britiske kongefamilies ældste medlem med sine 99 år.

Men selv om han holdt godt fast i livet, så ebbede det ud den 9. april 2021.

Prins Philip sov stille ind på slottet i Windsor, hvor han har boet med sin kone, den britiske monark dronning Elizabeth, under coronapandemien.

Det danske og det britiske kongehus er nært beslægtet. Prins Philip, der er oldebarn af 'Europas svigerfar' Christian 9., blev oprindeligt født som prins af Grækenland og Danmark, da hans far var prins Andreas af Grækenland og Danmark.