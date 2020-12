Julen vækker glæde hos mange. Men er der lavvande på kistebunden, kan det være en hård tid.

Derfor har det kendte nordjyske milliardærægtepar Sonja og Eigil Christensen besluttet at træde til og sørge for julehjælp til 27 udsatte familier, som både bliver begavet med gaver og mad til julen.

Og det har været noget af en oplevelse. For udover at en hel dansesal på danseskolen Pejsegaarden i Brønshøj lørdag var fyldt med gaver, så har corona også givet nogle specielle udfordringer.

For at sørge for, at alle familier holder den nødvendige afstand, skal de ankomme på hver sit tidspunkt på tirsdag for at hente tingene. Og Sonja Christensen har derfor personligt ringet til alle for at sikre sig, at de forstod det. Og det var meget rørende, for flere personer begyndte at græde i telefonen, fortæller hun til Nordjyske.

Eigil plejer at kalde mig ‘Mother Theresa’, og sådan har det været altid Sonja Christensen

Hun uddyber oplevelsen over for B.T.:

»Sådan et projekt som det her er bedre end penge i banken. Vi er så rørte selv. Folk tror simpelthen ikke på, at det her sker, før det sker. De takker så meget,« siger hun.

Hun har blandt andet talt med en ung mor, der aldrig havde haft råd til at købe dukker til sine piger på fire og seks år. Men det kan de så få til denne jul.

Sonja og Eigil Christensen bor i Aalborg, hvor de grundlagde formuen, der nu er på knap en milliard kroner, på deres trykkerivirksomhed Color Print, som de solgte i 2006.

Men selvom parret er godt forankret i det nordjyske, så er det familier fra hovedstadsområdet, der får glæde af deres julehjælp.

Parret har de seneste år haft en lejlighed i København, hvor de også har gang i flere byggeprojekter. Og her har de fået flere gode venner. Gennem dem har de lært om fattige familier, og derfor har de udvalgt 27 familier fra Brønshøj-området.

»Når vi nu alligevel sidder alene til juleaften hvert andet år, så kan vi lige så godt hjælpe nogle andre mennesker,« forklarer Sonja Christensen, der sammen med sin mand har to voksne sønner og fire børnebørn, som de altså holder jul sammen med hvert andet år.

Gennem Sonja Christensens venner er hun tidligere kommet i kontakt med nogle enlige mænd, som hun har hjulpet i Brønshøj-området. Området huser blandt andet bydelen Tingbjerg, som har en af de laveste gennemsnitsindkomster i København.

Sonja Christensen har dog selv med hjælp fra vennerne måttet finde frem til de trængende familier. For der var ikke meget hjælp at hente hos kommunen.

»Kommunen ville ikke engang holde et møde med os. Og det synes jeg virkelig er uforskammet,« lyder det fra Sonja Christensen, der i stedet fik hjælp fra Røde Kors og en af de mænd, som hun i forvejen hjælper økonomisk.

Mens Københavns Kommune ikke var til meget hjælp, er det væltet ind med hjælp, efter at Sonja Christensen efterlyste støtte og sponsorer til projektet i foråret. Blandt andre har kendisfrisøren Dennis Knudsen samt tv-værten Michele Bellaiche begge hjulpet med pakkerne. Også danseren Ronnie Handskemager har hjulpet til, da han har stillet dansesalen Pejsegaarden til rådighed samt oprettet 'Pejsegaarden Charity'.

Det nordjyske ægtepar har selv har bidraget med 60.000-70.000 kroner til de mange gaver og julemad, mens fonde og andre har doneret og sponseret penge og varer, så der samlet er for omkring en halv million kroner. Bliver der penge tilovers, bliver de doneret til 'Pejsegaardens Charity', som sørger for, at mindre bemidlede familier vil kunne få råd til at sende børn til fritidsaktiviteter.

Mange har undret sig over, at Sonja Christensen står frem med sin julestøtte. Og det er ikke, fordi hun selv har brug for opmærksomheden, forklarer hun.

»Men man kan jo godt tale om det til avisen for at opfordre andre til at give lidt,« siger hun og tilføjer, at andre også har undret sig over, om hun ikke var bekymret for, at det nu ville vælte ind med henvendelser fra folk, der manglede penge.

Men det gør Sonja Christensen ikke. For hun elsker at hjælpe andre, og juleseancen er langtfra første gang, at parret – der blev landskendt, da de sidste år medvirkede i DR-programmet ‘Superrig med benene plantet i Aalborg' – hjælper fattige.

Ægteparret har tidligere blandt andet bygget en landsby til fattige i Nicaragua.