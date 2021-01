Det kan være svært at afholde offentligheden fra at snuse i ens privatliv, når man er en af generationernes største popstjerner.

Men Justin Timberlake gør sit bedste.

Ifølge Fox News fortæller han i en podcast med Dax Sheperd om den evige kamp for at balancere sin kendisstatus med privatlivet, så hans børn kan leve et så normalt liv som overhovedet muligt:

»Jeg prøver at være bevidst om, at vi skal leve et liv, hvor vi ikke er mærkeligt private, men hvor vi skal sørge for, at vores børn kan være børn så længe som muligt, uden at de skal behandles anderledes, for noget som deres forældre har gjort.«

Justin Timberlake og Jessica Biel har været gift siden 2012. Foto: VALERIE MACON

Justin Timberlake har to sønner sammen med sin kone Jessica Biel. Silas på fem år og Phineas, der kom til verden i 2020. Men trods Timberlakes og Biels gloriøse statusser formåede familien at holde graviditeten væk fra offentlighedens søgelys.

Familien har nemlig tilbragt coronapandemien i den afsides delstat Montana i USA – langt væk fra storbyernes tørstige papparazzier.

Børnenes venner er dog udmærket klar over, at Silas og Phineas forældre er megastjerner, og derfor prøver Timberlake og Biel ihærdigt at få dem til at forstå, at trods deres spændende jobs, så er det ikke det, der definerer dem som personer:

»Forhåbentlig vil det fylde mere i deres forståelse henad vejen.«

Justin Timberlake offentliggjorde først nyheden om deres nye søn i Ellen DeGeneres talkshow i begyndelsen af 2021. Her fortalte den populære tv-vært, at hun var en af de eneste nære venner til familien, der havde kendskab til familieforøgelsen:

»Vi havde en samtale over FaceTime og Timberlake spurgte, om jeg ville høre en hemmelighed. Så kom Jessica Biel ind i billedet med en hånd på haven.«