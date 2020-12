Justin Bieber har over et årti opbygget en af verdens største og mest passionerede fanskarer. En fanskare, som han har døbt 'Beliebers'.

Men blandt den store flok af ivrige og begejstrede fans findes der også sorte får. Et af de får har Justin Bieber nu langet ud efter på sin Instagram.

Det sker i forbindelse med, at hans kone, Hailey Bieber, skulle lave en livevideo, hvor folk kunne stille spørgsmål. En person havde udset det som muligheden for at skabe splid og spørge ind til Selena Gomez, som Justin Bieber dannede par med for år tilbage. Det fik Justin Bieber op i det røde felt, hvor han i en Instagram-story skriver følgende:

'Dette sørgelige menneske har lige opfordret folk til at skrive, at mit tidligere forhold var bedre. Jeg vil blot dele dette, så I kan se, hvad det er, vi oplever hver dag.'

'Det er ekstremt svært at vælge den oprigtige vej, når jeg ser folk, der forsøger at samle andre bare for at mobbe den person, som jeg elsker allermest. Det kan ikke være rigtigt.'

Han skriver videre, at han håber, at andre vil sende positive og støttende beskeder deres vej. På trods af det vrede udbrud forsøger han ikke at lade sig påvirke af de negative:

'Jeg kunne uden videre lade dette ødelægge mit humør, men så tænker jeg bare over, hvor miserabel hun må være, siden hun bruger sit liv på at træde på andre. Læren ved dette er, at hun må være en person, der mangler noget i sit liv.'

Hailey Bieber har også reageret på det sure opstød. Hun skriver, at vreden og hadet er nået til et punkt, der er chokerende usundt og trist. Hun ville aldrig selv opfordre til den slags opførsel, men ønsker blot sine følgere alt det bedste.

Justin og Hailey blev gift i 2018, og kærligheden blomstrer som aldrig før. Tidligere i år afslørede sangeren således intime detaljer om forholdet, som du kan læse her.

Justin Bieber udgav tidligere i år sit første album siden 2015, og når hverdagen en dag bliver mere normal igen, planlægger han at begive sig ud på en ny turné.