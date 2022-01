Sexforbryderen Jeffrey Epsteins ekskæreste Ghislaine Maxwell blev dømt af en enig jury i fem ud af seks forhold – blandt andet for sextrafficking. Men hvad skete der egentlig bag de lukkede døre?

Det afslører et jurymedlem nu i to opsigtsvækkende interview, hvor han også fortæller, at han selv er blevet seksuelt misbrugt.

»Stemningen blev ikke ophedet. Det var forvirrende, og når folk er forvirrede, kan stemmerne blive hævet. Ingen råbte ad hinanden. Folk talte bare og lød frustreret,« fortæller Scotty David, der kun vil stå frem med sit for- og mellemnavn, til Daily Mail.

Efter at være placeret på bageste række i hjørnet længst væk i den 12 mand store jury i fire uger kom Scotty David ud på et af sit livs måske sværeste opgaver, da han før nytår sammen med de andre jurymedlemmer skulle nå frem til, om Ghislaine Maxwell skulle kendes skyldig.

Scotty David ses her i juryen bagerst til venstre. Foto: JANE ROSENBERG Vis mere Scotty David ses her i juryen bagerst til venstre. Foto: JANE ROSENBERG

Den 60-årige tidligere britiske jetsetter var tiltalt for i ledtog med den nu afdøde Jeffrey Epstein at have groomet mindreårige piger samt for at have menneskehandlet dem med sex for øje.

Efter sidste retsmøde blev bolden kastet videre til juryen, der mellem jul og nytår skulle finde frem til en kendelse.

Og det var ikke nogen let opgave – hverken for Scotty David, der til dagligt arbejder med økonomi, eller for de andre jurymedlemmer.

De 12 jurymedlemmer blev sendt ud for at votere med en instruktionsbog på 80 sider om, hvordan man som jurymedlem kommer frem til en kendelse, fortæller han i interviews med Independent og Daily Mail.

Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell var kærester i 90'erne. Foto: HANDOUT Vis mere Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell var kærester i 90'erne. Foto: HANDOUT

»Det var overvældende. Jeg mener... 80 sider om, hvordan man fortolker loven ved hvert anklagepunkt,« forklarer han til Daily Mail.

For at mindske frustrationerne blev jurymedlemmerne derefter enige om, at de skulle tale til hinanden med følelse og forståelse.

Og det var her, at Scotty David fortalte de andre medlemmer, at han selv havde været offer for sexmisbrug som barn, hvilket fik de andre til at blive helt stille, fortæller han.

Ifølge Daily Mail har der været spekulationer om, hvorvidt det, at et medlem af juryen har været udsat for seksuelt misbrug, kan bruges i den appelsag, som Maxwells advokater overvejer at rejse for at få sagen til at gå om.

Er du enig i, at Ghislaine Maxwell skulle kendes skyldig?

Jurymedlemmerne blev dog på forhånd stillet en masse spørgsmål, herunder om de havde været udsat for seksuelt misbrug, og selvom Scotty David ikke kan huske det præcise spørgsmål, er han sikker på, at han svarede ærligt.

Han fortæller desuden, at han ikke var det eneste af juryens medlemmer, der havde været udsat for seksuelt misbrug, og at han ikke mener, at hans egen historie påvirkede hans evner til at dømme sagen.

Til Independent fortæller Scotty David, at han er sikker på, at juryen nåede frem til den rigtige kendelse, da han mener, at alle vidner var troværdige.

»De var alle troværdige. Intet af det, de sagde, føltes som en løgn for mig,« siger han.

Scotty David så flere gange Ghislaine Maxwell i øjnene. Foto: JANE ROSENBERG Vis mere Scotty David så flere gange Ghislaine Maxwell i øjnene. Foto: JANE ROSENBERG

Et af forsvarets stærkeste kort var at afhøre en psykolog med ekspertise i 'falsk hukommelse', der skulle så tvivl om, hvorvidt vidnerne huskede rigtigt.

Scotty David var dog ikke i tvivl om, at de talte sandt.

»Jeg ved, hvad der skete, da jeg blev seksuelt misbrugt. Jeg kan huske farven på tæppet, på væggen. Noget af det kan blive genafspillet som en video,« siger han og tilføjer, at han ikke nødvendigvis kan huske alle detaljer.

Ifølge Scott David kan man derfor ikke udlede, at noget ikke er sket, bare fordi man ikke kan huske alle detaljer korrekt.

Ghislaine Maxwell sammen med sine advokater Bobbi Sternheim og Christian Everdell den 29. december, da hun blev kendt skyldig i retten. Foto: JANE ROSENBERG Vis mere Ghislaine Maxwell sammen med sine advokater Bobbi Sternheim og Christian Everdell den 29. december, da hun blev kendt skyldig i retten. Foto: JANE ROSENBERG

Scotty David mener, at hans egen fortælling hjalp juryen til at forstå, at de kvinder, der anklagede Maxwell, fortalte sandheden.

»Hvad hun (Maxwell, red.) gjorde, var forkert,« lyder det Scotty David, der i løbet af de mange timer i retssalen flere gange havde øjenkontakt med Maxwell. Han ærgrer sig over, at hun ikke ønskede selv at afgive forklaring i retten.

»Måske ville det have vist, at hun var lidt mere menneskelig,« siger han.

Retsforløbet mod Ghislaine Maxwell er endnu ikke afsluttet. Inden for de kommende dage skal Maxwell og hendes advokater beslutte, om de ønsker at samarbejde med politiet for at få hendes straf nedbragt – eller om de ønsker at appellere sagen.

Selve strafudmålingen har endnu ikke fundet sted.