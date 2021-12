Judith Rothenborg blev landskendt, da hun ledte efter en mand at dele tilværelsen med i DR-programmet 'Mormor på mandejagt' i 2019.

Siden har hun skrevet en bog om sit liv, arbejdet som skuespiller og nu er hun aktuel med en erotisk novelle i bogudgivelsen 'Fantasier'. For det seksuelle har den 72-årige skuespillerinde aldrig været bleg for at tale om.

»Det er helt klart, at sex er et tabuemne, og man skal også tale om det med en vis varsomhed. Men jeg synes, det er vigtigt, vi også taler om det,« understreger Judith Rothenborg til B.T.

For hende er sex en vigtig del af tilværelsen.

Så hun giver gerne sine bedste råd videre til at få et godt sexliv.

»Vær modig,« lyder det ganske kort.

»Kig ind i dig selv og mærk efter, hvad du har lyst til, og så vær modig. Mod er det vigtigste, hvis du skal afprøve noget, du ikke har gjort før. Gør det! Selvom man har været gift i 20 år, så køb det, du tænker på, eller gør det, du har lyst til.«

Det er dog nemmere sagt end gjort bare at være modig.

Men her bør man huske, at man ikke skal tage det seksuelle så tungt, forklarer Judith Rothenborg.

»Det hjælper at bruge sin humoristiske sans og sin fantasi, og så at kunne grine lidt af det,« slutter den 72-årige skuespillerinde.