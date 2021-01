Søren Kierkegaard er et af de navne, man med stolthed kan nævne, hvis man i udlandet vil prale af store danskere.

Den danske filosof og teolog, som af nogen kaldes den første store filosofiske eksistentialist, blev dog tillagt et andet ophav, da kommende præsident Joe Biden talte forleden.

Han var i Georgia for at sikre støtter til de to demokratiske bud på nye senatorer, nemlig kandidaterne Jon Ossoff og præst Raphael Warnock. Og den kommende præsident sagde i den forbindelse følgende:

»Præst Warnock ser styrke i troen, der kan klare de værste udfordringer, som livet sender vores vej. Han tror, som jeg, på dette citat fra den tyske filosof Søren Kierkegaard, som sagde: »troen ser bedst i mørke«.

Raphael Warnock er den første afroamerikanske senator, som er valgt i delstaten Georgia. (Arkivfoto) Foto: WARNOCK FOR GEORGIA CAMPAIGN Vis mere Raphael Warnock er den første afroamerikanske senator, som er valgt i delstaten Georgia. (Arkivfoto) Foto: WARNOCK FOR GEORGIA CAMPAIGN

Ordene faldt ved et politisk rally, hvor demokraternes folkevalgte præsident talte for at få Jon Ossoff og præst Raphael Warnock som nye senatorer.

Og Joe Bidens lille fejl, kom forventeligt nok ikke til at betyde det store. Og Demokraterne sejrede alligevel. I hvert fald i noget af slaget. Warnock er nemlig blevet valgt til senatet.

Noget, der vækker opsigt. Han skriver nemlig historie som den første afroamerikanske senator valgt i delstaten Georgia, skriver New York Times.

I USA er det stadig ikke afgjort, om demokratiske Ossoff vinder sit valg. Han fører minimalt med 50,19 procent af de optalte stemmer over den republikanske kandidat David Perdue.