»Alle kunne lide Jacob. Han var så likeable. Kæft, jeg var stolt over ham.«

Det er svært ikke at bemærke ømheden i Joan Ørtings stemme, når hun taler om sin første store kærlighed, Jacob Andersen. Men den er også flankeret af en stor sorg, for lørdag aften bekræftede flere kilder, at musikeren, der blandt andet har været perkussionist i Sneakers og Danseorkesteret, pludselig er død.

»Jeg har lige været tæt på ham på Langeland og i sidste uge snakkede jeg om ham i min podcast. Er det ikke underligt? Nej, hvor er det mærkeligt,« siger Joan Ørting flere gange i telefonen.

Grunden til, at sexologen netop har talt om Jacob Andersen i hendes egen podcast, er, at de levede et nærmest symbiotisk liv i teenageårene – og fordi de sammen havde deres seksuelle debut.

Jacob Andersen var en del af det børne- og ungdomsteater i Søborg, hvor Joan Ørting også gik. Foto: Joan Ørting Vis mere Jacob Andersen var en del af det børne- og ungdomsteater i Søborg, hvor Joan Ørting også gik. Foto: Joan Ørting

»Vi mødtes, da vi var 13 år gamle i børne- og ungdomsteatret Gawenda. Vi var meget forskellige, for Jacob kom fra en rigtig kulturfamilie i Bagsværd, og jeg kom fra en toværelses i et socialt boligbyggeri, så jeg syntes jo, han var sindssygt spændende,« fortæller Joan Ørting.

Hun tog troligt cyklen fra Søborg til ungdomskæresten i Bagsværd, hvor de ifølge sexologen gjorde sig de første erotiske erfaringer på den helt rigtige og rolige måde.

»Grunden til, at jeg har talt om ham i min podcast og skrevet om ham i mine bøger, er fordi, han har spillet en meget stor rolle i mit liv. Især fordi, vi virkelig var forelskede. Vi kunne slet ikke holde ud at være fra hinanden, og jeg er så lykkelig over min start – vi har ligget og øvet os i to år, og da det så endelig skete, så var det så fantastisk,« fortæller hun.

De to var kærester, til de var 20 år, men selvom forholdet sluttede, stoppede Jacob Andersen ikke med at spille en rolle i Joan Ørtings liv.

De to var kærester fra de var 13 år til 20 år. Foto: Joan Ørting Vis mere De to var kærester fra de var 13 år til 20 år. Foto: Joan Ørting

»Han var vigtig for mig. Jeg synes, han har været så vigtig. For ikke alene var Jacob og jeg kærester, hans bedste ven Ramus blev også kæreste med min søster. Så vi er i mange år en form for familie. Altså, bedste venner alle sammen. Og vi har altid været meget tæt på hinanden,« siger Joan Ørting.

Hun har svært ved at forstå, at han nu er væk. Og Joan Ørting er ikke i tvivl om, at det ikke kun er i hendes liv, han efterlader en tomrum.

»Hvem skal nu være Danmarks perkussionist? Han var virkelig en fantastisk musiker,« siger hun.

Musikeren Jacob Andersen efterlader et tomrum i Joan Ørtings liv. Heldigvis har hun stadig minderne i fotoalbummet. Foto: Joan Ørting Vis mere Musikeren Jacob Andersen efterlader et tomrum i Joan Ørtings liv. Heldigvis har hun stadig minderne i fotoalbummet. Foto: Joan Ørting

Jacob Andersen var blandt andet med i Sneakers, Danseorkesteret og senest The Antonelli Orchestra, som siden 2005 har ageret husorkester i TV 2-programmet Vild med Dans, og har derudover medvirket på en lang række udgivelser med danske pop- og rockmusikere.

Han blev 60 år gammel og efterlader sig en kone og fire børn.