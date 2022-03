Der er stadig tre dage til, at Jim Lyngvilds længe ventede fotoudstilling åbner. Men den kontroversielle designer har allerede for længst fået Grønlands befolkning på nakken.

Og nu er udstillingens initiativtager også blevet fyret.

På grund af 'samarbejdsvanskeligheder', lyder det fra Avannaata Kommunia, der ikke længere ønsker Mads Mitchelle som daglig leder af Ilulissat Kunstmuseum

Men den køber Mads Mitchelle ikke.

»Jeg tror, at jeg er blevet fyret, fordi jeg har lavet en udstilling, som gav for meget debat, og som nogen måske mener har været negativ for kommunen,« siger den nu tidligere museumsleder til KNR.

I udstillingen, som er lavet for sælskindsfirmaet Great Greenland International og kunstmuseet i Ilulissat, har kunstner og designer Jim Lyngvild portrætteret en række grønlændere ved blandt andet at klæde dem på i sælskind og fjer.

Og det vakte harme blandt kritiske grønlandske stemmer, som ikke mente, at Jim Lyngvilds portrættering stemte overens med den grønlandske kultur.

Jim Lyngvild mente derimod, at han blev udsat for racisme, fordi han efter eget udsagn kun fik kritik for at være 'en hvid mand' fra Danmark, der vil 'belære grønlændere om deres tro'.

Det er billeder som dette, der har fået debatten til at rase. Udelukkende fordi det er taget af en 'hvid mand'. Foto: Jim Lyngvild

Miseren skabte stor aktivitet på de sociale medier, og ifølge KNR valgte en leder i Avannaata Kommunia at like et af de mange opslag, som var imod Jim Lyngvild. Det konfronterede Mads Mitchelle lederen med, fortæller han.

Men bortset fra denne konflikt mener den tidligere museumsleder ikke, at der har været 'samarbejdsvanskeligheder'.

»Jeg har ikke haft samtaler eller hørt om problemer. Efter den store debat om udstillingen, ville de fyre mig. De problemer, som kommunen er kommet med, er blevet modbevist, så derfor har de trukket dem tilbage, men så vælger de bare noget andet,« siger han til mediet.

KNR har været i kontakt med Avannaata Kommunia for at forholde dem kritikken, men de er ikke vendt tilbage.