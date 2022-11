Lyt til artiklen

Jim Carrey har fået forbud mod at nærme sig Rusland.

Sammen med 99 andre står han på en liste over canadiere, som er uønsket i Rusland.

Det russiske udenrigsministerium har meddelt, at de 100 er uønskede på grund af Canadas sanktioner mod landet. Det skriver abc news.

Ud over komikeren med gummiansigtet står blandt andre forfatteren Margaret Atwood, der er kendt for serien ‘The Handmaid's Tale’, og historikeren Amy Knight, der har speciale i russiske forhold, også på listen over mennesker, der fra nu af er uønskede i Putins hjemland.

Ifølge det russiske udenrigsministerium er de 100 navngivne personer bandlyst på grund af deres involvering i det, der fra russiske side, kaldes ‘Canadas aggressive anti russiske kurs’.

Det fremgår ikke præcis, hvad komikeren har gjort for at gøre sig fortjent til at få Kremls så udelte opmærksomhed, men han er kendt for sine politisk motiverede satiretegninger, og han har tidligere haft Donald Trump som et af sine yndlingsmotiver.