Den amerikanske skuespiller og fotomodel, Jessica Biel, blander sig nu i den debat, der er fulgt i kølvandet på dokumentaren om sangeren, Britney Spears.

Dokumentaren har skabt mere end almindeligt røre i kendisdammen i Hollywood, og ringene i vandet bliver stadig større.

Fredag stod Justin Timberlake frem med en undskyldning direkte rettet mod sin ekskæreste Britney Spears, og i en bibemærkning også sangeren Janet Jackson. Nu står Timberlakes kone, Jessica Biel, så frem for at støtte Timberlake – og hans undskyldning. Det skriver Eonline.com.

Forvirret?

Britney Spears og Justin Timberlake sammen i 2002. Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Britney Spears og Justin Timberlake sammen i 2002. Foto: LUCY NICHOLSON

Balladen begyndte, da New York Times-dokumentaren ‘Framing Britney Spears’ blev vist i USA. Herhjemme kan dokumentaren ses på TV 2 Play.

I filmen følger man, hvordan Britney Spears tilbage i 2002 blev lagt for had på nettet, efter bruddet mellem hende og Timberlake.

Blandt andet hidsede det gemytterne op, da Timberlake brugte en kvinde, der til forveksling lignede Spears, i den video, han efterfølgende optog til hittet »Cry Me a River.« Sangen handler om en mand, hvis kæreste er utro.

I dokumentaren hører man desuden et radiointerview, hvor Timberlake blærede sig med at have haft sex med Britney Spears.

I undskyldningen som Timberlake har lagt på Instagram, skriver han blandt andet:

»Jeg forstår, at jeg ikke gjorde det rette i disse og mange andre øjeblikke, og at jeg havde gavn af et system, der tolererer kvindehad og racisme,« skriver han blandt andet og slutter med følgende løfte:

»Jeg er meget optaget af trivslen hos de mennesker, jeg elsker og har elsket. Jeg kan gøre det bedre, og jeg vil gøre det bedre.«

Det har fået flere følgere på hans Instagram til at tasterne. Nogle hylder Timberlake, men mange giver ham harske kommentarer med på vejen:

»Tog det dig 17 år at skrive dette? lol,« skriver en. Mens en anden kommenterer:

»Det er så smerteligt tydeligt, at den eneste grund til denne undskyldning er dokumentaren. Hvor har du været i 17 år? I det mindste er det en start, og jeg håber, du har undskyldt til både Britney og Janet privat.«

Mens endnu en blot noterer:

»Først og fremmest er det her bullshit …«

Jessica Biel og Justin Timberlake til Emmy Awards i 2018. Foto: NINA PROMMER Vis mere Jessica Biel og Justin Timberlake til Emmy Awards i 2018. Foto: NINA PROMMER

Hermed er vi tilbage ved Jessica Biels trang til at komme sin mand til undsætning.

I en kommentar til hans opslag skriver hun:

»I love you,« efterfulgt af en hjerte emoji.

Jessica Biel og Justin Timberlake begyndte at date i 2007, og blev gift i 2012. De har to sønner, den ældste blev født i 2015, den yngste denne sommer.