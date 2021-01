»Hverken bevægelsen eller Sofie (Linde, red.) har nogen andel eller skyld i denne sag.«

Sådan lyder det i Jes Dorph-Petersens seneste Facebook-opslag, hvor han forsøger at gå i rette med de folk, som påstår, at MeToo-bevægelsen eller tv-vært Sofie Linde er skyld i, at han nu ikke længere er at finde på tv-skærmen.

Sagen, der de seneste dage har stjålet overskrifterne, har delt vandene i den brede befolkning. Jes Dorph-Petersen tog nemlig kampen op, da han mente, at den advokatundersøgelse, der nu havde fældet ham, var uretfærdig.

Det fik reaktionerne til at strømme ind, og en pæn andel af dem sympatiserede med Jes Dorph-Petersen og hans udlægning af sagen.

Og selv om han er taknemmelig for den overvældende støtte, så er det også vigtigt for ham at skelne mellem, hvad der er sagens kerne, og hvordan den udnyttes i visse kredse til at kritisere MeToo-bevægelsen, som Sofie Linde for alvor skubbede gang i tilbage i efteråret.

»Tak for al støtten fra alle sider. Det betyder meget for mig. Rigtig meget. Nogen har dog også brugt sagen til på diverse debatfora at kritisere selve MeToo-bevægelsen og Sofie Linde for at være skyld i, at TV 2 fjerner mig fra skærmen,« indleder han sit opslag.

»Det er ikke min holdning. Tværtimod. Hverken bevægelsen eller Sofie har nogen andel eller skyld i denne sag. Min kritik retter sig alene mod den rædselsfulde advokatundersøgelse, der har konkluderet, at jeg har opført mig krænkende. Ikke den gode og vigtige sag det er at ændre og forbedre kulturen på arbejdspladser.«

Jes Dorph-Petersen har i sagens forløb advokeret for vigtigheden af bevægelsen, men påpeger også, at Sofie Linde i sin tid ikke forsøgte at fælde personer, men rettere forsøgte at skubbe gang i en debat, der skulle forme en anderledes kultur:

»Jeg er endda enormt enig med Sofie Linde, der kaldte på dialog og sammenhold. Hun sagde også, at man ikke skal gå efter at straffe nogen – kun efter at ændre strukturer.«