Skilsmissen mellem modellen Jerry Hall og finansmanden Rupert Murdoch bliver bestemt ikke billig.

Ifølge flere britiske medier – heriblandt The Guardian – kan Jerry Hall forvente flere millioner pund og 11 millioner pund dyrt hus i forbindelse med skilsmissen.

Parret har denne uge afsluttet de sidste forhandlinger.

Det sker kun to måneder efter, at de annoncerede, at de skulle separeres.

Jerry Hall får Holmwood House, der ligger i Binfield Heath.

Ejendommen var senest udbudt til 11,25 millioner pund svarende til over 97 millioner danske kroner.

Ifølge dokumenterne er det også planen, at Jerry Hall får en ejendom i Frankrig.

Jerry Hall har ikke ønsket at udtale sig om aftalen mellem hende selv og den 91-årige mediemogul.

I en fælles udtale fortæller parret, at de afslutter deres forhold i god ro og orden.

»Jerry og Rupert Murdoch har afsluttet deres skilsmisse. De forbliver gode venner og ønsker hinanden det bedste i fremtiden,« lyder det.

Parret blev gift i 2016 efter en voldsom og hurtig romance.

Rupert Murdoch gik på Twitter i forbindelse med brylluppet for at erklære sine følelser.

»Jeg er den heldigste og gladeste mand i verden,« skrev han om ægteskabet med den 66-årige Jerry Hall.

Det er estimeret at Jerry hall får mellem 50-250 millioner pund.

Dette skulle angiveligt allerede være aftalt inden brylluppet i 2016 i en ægtepagt.

Det er Rupert Murdochs tredje skilsmisse.