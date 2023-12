Det var den helt store kærlighed, de var forlovede og skulle giftes. Men kort inden brylluppet slog de op.

Selvom det er over 20 år siden, og at de nu har fundet kærligheden på ny, så forfølger fortiden stadig hollywoodstjernerne Jennifer Lopez og Ben Affleck.

For den ekstreme opmærksomhed, der var omkring parret, da de var kærester første gang – og som også var årsagen til, at de dengang slog op, har forårsaget, at parret er mærket på krop og sjæl.

»Vi har begge ptsd (posttraumatisk stresssyndrom, red. ).«

Jennifer Lopez og Ben Affleck har genfundet kærligheden. Foto: Michael Tran/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Jennifer Lopez og Ben Affleck har genfundet kærligheden. Foto: Michael Tran/AFP/Ritzau Scanpix

Det fortæller Jennifer Lopez i et nyt interview med magasinet Variety i anledning af, at hun er på vej med et nyt album 'This Is Me … Then', der udkommer i februar.

Netop fordi parret var så jagtet af fotografer første gang, de var kæreste, har da også givet Lopez nogle bekymringer om igen at udstille sit og Afflecks forhold.

Men alligevel har hun valgt at gøre det igen.

»For vi er ældre nu. Vi er klogere. Vi ved også, hvad der er vigtigt, hvad der er virkelig vigtigt i livet, og det er ikke så meget, hvad andre folk tænker. Det handler om at være ærlige overfor hinanden,« siger hun i interviewet.

Lopex og Affleck i deres yngre dage. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Lopex og Affleck i deres yngre dage. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix

Det var i 2021, 17 år efter at parret officielt var gået fra hinanden, at de fandt sammen igen.

Hypen enorm, da parret i foråret 2021 blev spottet sammen på et skisportssted i Montana. Senere på året annoncerede de, at de var kærester.

Og allerede året efter giftede parret sig ved en ceremoni i Las Vegas. Senere samme år holdt de et kæmpe bryllup på Afflecks gods i sydstaten Giorgia. Brylluppet strakte sig over tre dage.

Men selvom kærligheden altså blomstrer på ny, og alt virker til at være fryd og gammen, var vejen til alteret heller ikke nem anden gang.

Det var nemlig tilsyneladende ikke alle, der var lige vilde med, at parret havde fundet sammen igen.

Ifølge Lopez var det nemlig ikke alle i hendes 'team', der mente, at det var en super god idé, at hun fandt sammen med Affleck igen. Men kærligheden sejrede:

»Som kunstnere, bliver vi nødt til at følge vores hjerte, og dette er mig, der følger mit hjerte og gør noget, som måske ikke alle syntes var den bedste idé, men jeg blev nødt til at gøre det,« fortæller Lopez.