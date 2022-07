Lyt til artiklen

En hyggelig familietur til Ree Dyrepark endte helt forfærdeligt for Jannie Rees datter Nathalie og hendes mand.

Deres næsten nyfødte søn er blevet indlagt akut på Randers Sygehus, og dét var i absolut sidste sekund.

»De når lige ind på hospitalet, da hans lille krop giver op. Han stoppede med at trække vejret, men lægerne fik liv i ham igen,« siger en tydeligt mærket Jannie Ree, da B.T. fanger hende på vej mod Randers.

Hun fortæller, at barnebarnet Helmer, der kun er to måneder gammel, havde været sløj et par dage.

Helmer, der her ses sammen med sin mor, er kun to måneder gammel. Privatfoto Vis mere Helmer, der her ses sammen med sin mor, er kun to måneder gammel. Privatfoto

»Han ville hverken drikke eller spise og havde tabt sig 500 gram, det er meget for sådan en lille størrelse.«

Ifølge lægerne er det en slem RS-virus, der har ramt den lille Helmer.

»Og så har han fået en blodforgiftning oveni – kun to måneder gammel. Vi er alle sammen i chok, men jeg er på vej derover for at være sammen med min datter og Helmer,« siger Jannie Ree.

Den lille dreng er stabil oven på forskrækkelsen.

»I morgen vil lægerne prøve at lade ham trække vejret selv, men han bliver ikke udskrevet foreløbig,« siger mormoren, der kun kan prise sig lykkelig for, at hendes datter og svigersøn reagerede hurtigt:

»Var de ikke taget på hospitalet, havde han ikke klaret den. Det var på et hængende hår.«

Ud over Helmer har Nathalie og hendes mand sønnen Hubert på 21 måneder.