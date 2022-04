Den ene er blevet kaldt 'golddigger', mens den anden har fået hånende bemærkninger fra sine kollegaer.

Debatten om landets rigeste har blusset de seneste dage, og B.T. har spurgt de to rigmandsfruer Janni Ree og Susan Astani, hvordan de oplever det at være rig i Danmark.

Janni Ree blev en del af de riges cirkler, da hun for syv år siden giftede sig med DBA-milliardæren Karsten Ree.

Og selv om formuen egentlig er hendes mands, så har hun oplevet, at folk har mange holdninger til både hende og hendes mands formue – på godt og ondt.

»Jeg synes ikke, at så mange er ude efter Karsten. Jeg kan mærke, at der er rigtig stor respekt omkring Karsten, fordi han har gjort det, han har gjort med Den Blå Avis. Og fordi han er en mand, der ikke kaster om sig med penge. Han går jo rundt og samler flasker og sparer på maden,« siger 52-årige Janni Ree, der ikke mener, at hun lever et liv i 'sus og dus'.

»Vi har et dejligt hus, og vi kan rejse, men han er jo ikke typen, der tager mig ind i en Channel-butik og siger: 'Janni, nu får du tasker i alle farver, og her er mit kreditkort'. Hvis jeg går ind og shopper, så betaler jeg selv og for mine egne penge, så på den måde mærker jeg ikke, at han er rig,« siger hun.

Karsten Rees formue blev grundlagt på overtagelsen af industrivaskeriet Sortevit, som han overtog efter sine formuende forældre.

Derfor kan Karsten Rees formue betegnes som det, man kalder 'gamle penge', som anses for at tilhøre den bedre del af overklassen, og som det kan være svært at komme ind i varmen hos.

Janni Ree oplevede dog en god modtagelse i Karsten Rees omgangskreds.

»Folk skulle lige acceptere mig i starten. Men de har set, at jeg tjener mine egne penge, og at jeg klarer mig selv,« siger hun og tilføjer dog, at hun til gengæld er blevet kaldt mange grimme ting på nettet af folk, som hun ikke kender.

»Folk sviner selvfølgelig stadig mig til og siger, at jeg bare har taget Karsten for pengenes skyld, og at jeg bare venter til, at han dør, og at jeg er en 'golddigger',« siger hun.

Og det adskiller sig helt fra, hvad hun oplevede, da hun boede i Dallas i USA i syv år med sin tidligere mand, som også var rig, og som hun har to børn med.

»Derovre får du et skulderklap, hvis du er rig. De elsker, hvis du er noget, kører i en stor bil og holder en stor fest. Og så kommer man herhjem, hvor man nærmest er nødt til at krybe langs panelerne. Det er typisk dansk. Det er snæversynet,« siger hun.

Og det er Susan Astani Kjær, der er gift med FLSmidth-arvingen Christian Kjær, enig i.

Kjær-parret kom ud i deres livs stormvejr, efter Christian Kjær i 2019 fik frataget sine kongelige titler, efter han fik en dom i 2019 for at påkøre en trafikofficial ved et cykelløb tæt ved sit hjem i Sandbjerg i Nordsjælland.

Christian Kjær følte sig uretfærdigt behandlet af det danske samfund, hvilket førte til, at mange mennesker kritiserede parret, der i 2020 flyttede til Schweiz, hvor de har boet siden.

Kritikken er dog ikke stilnet af, og senest var det Jubii-stifteren Martin Thorborg, der i en artikel i Berlingske angreb Christian Kjærs attitude og mente, at rigmanden 'var helt ude af trit med almindelige mennesker'.

»Janteloven styrer landet i den grad, at du nærmest er kriminel, hvis du er velhavende,« siger Susan Astani Kjær, der mener, at Christian Kjær aldrig var blevet så hårdt straffet for sin overtrædelse, hvis ikke han var rig og kendt. Hun giver dog Thorborg ret i, at det også handler om attitude.

»Men det er nemt at sidde på sofaen og dømme andre. Men når man bliver behandlet uretfærdigt og dårligt, så får man selvfølgelig måske lidt attitude,« siger hun.

Hun mener dog, at man også burde se på, hvad hendes mand har gjort for samfundet – herunder betalt en masse skat og skabt en masse arbejdspladser.

Susan Astani Kjær fortæller, at hun altid er blevet taget godt imod i Christian Kjærs omgangskreds, men at hun flere gange har oplevet misundelse fra almindelige mennesker – blandt andet, da hun arbejdede som læge på et sygehus, da hun først mødte Christian Kjær.

»Da jeg spiste frokost med kollegerne, var der en, der sagde til mig: 'Husk nu, at du skal lægge din tallerken i opvaskemaskinen. Der kommer ikke nogen og gør rent efter dig her på afdelingen',« siger hun og fortæller, at hun en anden gang blev advaret af sin chef om, at der var en Susan før og efter mødet med Christian Kjær.

»Min chef sagde til mig: 'Pas på. Indtil nu har du bare været en almindelig læge på afdelingen, men nu er du sammen med Christian Kjær. Nu er du et offentligt menneske.«

Susan Astani Kjær blev gift med Christian Kjær i 2014, og parret har sammen sønnen Alexander. Derudover har de hver især tre børn fra tidligere forhold.

Siden 2020 har parret været bosat i Schweiz – men de har også en bolig i Sydfrankrig og en bolig i Nordjylland. Desuden rejser de meget rundt i verden.

»Danmark er ikke et sjovt land at være rig i. Det er meget sjovere at være rig i Schweiz. Der oplever man ikke fordomme – kun respekt og taknemmelighed for de bidrag, man giver til samfundet,« siger Astani Kjær.

