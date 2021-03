Fotograf Jan Grarup har besluttet, at hvis Jes Dorph-Petersen ikke kan holde foredrag om MeToo-bevægelsen, så vil han heller ikke holde sine foredrag under samme virksomhed.

»Det er forkert at bøje af for folkedomstolen. Det er essensen af min beslutning. De er bange, og det er jeg ikke,« siger han, da B.T. taler med ham.

Den 52-årige fotograf vil ikke være associeret med en virksomhed, der lader sig censurere af folk på sociale medier, forklarer han.

Jan Grarup har frem til tirsdag været tilknyttet virksomheden Forfatterforedrag, der er ejet af virksomheden Athenas, som også havde Jes Dorph-Petersen tilknyttet.

Jes Dorph-Petersen stoppede samarbejdet med Athenas lørdag 13. marts. Foto: Nils Meilvang Vis mere Jes Dorph-Petersen stoppede samarbejdet med Athenas lørdag 13. marts. Foto: Nils Meilvang

Athenas valgte at fjerne foredraget '#metoo – opgør med fortiden eller en hekseproces mod mændene?', som Jes Dorph-Petersen skulle have kørt landet tyndt med, da det mødte stor kritik på sociale medier.

Det fik den 61-årige tv-vært til at afbryde samarbejdet med dem.

»Jeg forstår det ikke. Det var ikke et foredrag, der havde til formål at udstille nogen eller hænge nogen ud,« siger Jan Grarup og henviser til de to kvinder, som Jes Dorph-Petersen er anklaget for at have krænket. Der er tale om to praktikanter på TV 2 i 2001 og 2003.

I Jan Grarups øjne var foredraget en invitation til en dialog om MeToo-bevægelsen, ikke en oprulning og et forsvar af sagen fra TV 2.

Jan Grarup mener, at det er gået for vidt. Der skal også være plads til mændene i debatten, mener han. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Jan Grarup mener, at det er gået for vidt. Der skal også være plads til mændene i debatten, mener han. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Men er det ikke Jes Dorphs kamp? Hvorfor skal du kæmpe den?

»Det er da i den grad min kamp. For hvis man ikke gør noget, hvornår fanden stopper det så?« lyder svaret fra fotografen, der fortsætter:

»Athenas udøver censur. Det er ikke engang et spørgsmål om mangel på ytringsfrihed, det her er censur. Det går i den forkerte retning, hvis det kan ske.«

Han nævner, at den eneste anden gang, Athenas har aflyst et foredrag, var da den tidligere rocker Jørn 'Jønke' Nielsen ville fortælle om dengang, han slog rocker Henning Norbert Knudsen, også kaldet 'Makrellen', ihjel.

»Er det virkelig der, vi er? Er Jes på linje med det her?« spørger Jan Grarup.

B.T. har kontaktet Athenas, som ejer Forfatterforedrag, og har fået svar fra landechef Kenneth Lund.

»Det er en helt igennem fair sag at være uenig i vores beslutning. Det står vi på mål for. Med det sagt, så har vi været utrolig glade for samarbejdet,« lyder det fra ham i en mail.