For lidt over et år siden besluttede 'Løvens Hule'-investor Jacob Risgaard sammen med to andre at opkøbe robotvirksomheden Turf Tank.

Men selvom det går strygende for den nordjyske virksomhed, har han nu sagt farvel, fremgår det af dokumenter, som virksomhedsportalen Ownr har trukket for B.T.

Således har Johnny Laursen og Mikkel Kligaard Jacobsen, som løven i sin tid købte virksomheden sammen med, nu købt Jacob Risgaard ud.

Om beslutningen fortæller han til Finans, at det er ganske naturligt for en investor som ham kun at være med fra et par år.

»Jeg har været med på Turf Tanks rejse siden den spæde start, og da mine egne selskaber er i eksplosiv vækst, så overdrager jeg nu selskabet til nogle, der aktivt kan bringe Turf Tank til nye højder,« siger han.

Trioen opkøbte forrige år virksomheden, der dengang hed Intelligent Marking, fra dens grundlæggere.

Siden er ambitionerne vokset, og man vil nu forsøge at indtage USA.

Det kommer unægteligt til at koste, men heldigvis for Turf Tank tror flere parter på projektet. Således er både Danmarks Eksportkreditfond (EKF), Vækstfonden og Danske Bank indtrådt som långivere.

Sammen med de eksisterende ejere har de tilført robotvirksomheden 80 millioner kroner i frisk kapital.