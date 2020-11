Jacob Risgaard og hans kompagnoner mangler ikke noget. Faktisk har de langt mere, end de har brug for.

Og det skal komme andre – og egentlig også dem selv – til gode. Således agter den garvede investor at tage den helt store pengepung med i den kommende sæson af 'Løvens hule'.

Det løfte giver han i et interview med Finans, der har kigget på regnskaberne i Entertainment Trading, som er det selskab, som løven investerer for.

Her havde man i seneste regnskabsår et rekordstort overskud på lige godt 27 millioner kroner. Et resultat, som ejerne er ganske tilfredse med.

Men én ting har de misset: Der er simpelthen ikke blevet investeret nok, fastslår Jacob Risgaard over for Finans:

»Vi bor i de huse, vi gerne vil være i, og kører i de biler, vi gerne vil køre i, så det fedeste, vi kan bruge vores krudt på, er at investere i vækst i vores forretning. Det er både via investeringer i opkøb af andre selskaber, men bestemt også i flere logistikejendomme til os selv.«

Optagelserne til 'Løvens hule' er for længst i kassen, men Jacob Risgaard kan af gode grunde endnu ikke afsløre, hvem han har investeret i – og hvor meget.

Sikkert er det dog, at han har rigeligt at se til i en tid, hvor coronaudbruddet i det nordjyske ellers gør alting en del mere besværligt.

Da B.T. talte med ham forleden, kunne han berette, at nedlukningen af nordjyske kommuner spændte ben for virksomheden Coolshop, der i øjeblikket har så rygende travlt, at man ansætter mellem 60 og 100 ny medarbejdere ugentligt.

Sagen er nemlig, at mange medarbejdere ikke kan komme på arbejde på grund af restriktionerne.

»Det er jo frygteligt. Vandene er delte heroppe, fordi det kun er en opfordring. Som virksomhedsejer føler man sig en smule dum, når man ser, at halvdelen, der bor heroppe, hver dag starter bilen og kører på arbejde,« sagde han blandt andet og efterlyste reel lovgivning på området. Det kan du læse mere om her.

Coolshop hører under Entertainment Trading, som løven ejer 34 procent af. Mark Fjeldal Dalsgaard ejer 56 procent, mens Mike Secher Dalsgaard Nielsen ejer resten.