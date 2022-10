Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er ingen tvivl om, at forretningskvinden Ilse Jacobsen har haft betydning for de mennesker, hun har omgivet sig med.

Flere af de nuværende og tidligere 'løver' fra 'Løvens hule', hvor Ilse også sad med som investor i flere sæsoner, har tilkendegivet, hvor glade de var for at lære hende at kende, og hvor meget de vil savne hende, efter nyheden om hendes død.

Mandag meldte Ilse Jacobsens firma ud i en pressemeddelelse, at designeren var gået bort efter lang tids kamp mod kræften.

Også Jacob Riisgaard, der kom senere til i 'Løvens hule', fortæller til B.T., at han er meget berørt af den 62-åriges død.

'Jeg er dybt berørt over meldingen om, at hun ikke er her mere. Som altid før mødte jeg hende i godt humør og den gode energi, der altid var over hende, ved Stadils fødselsdag i august,' skriver han.

Jacob Risgaard vil savne sin ven. Foto: Aleksander Klug Vis mere Jacob Risgaard vil savne sin ven. Foto: Aleksander Klug

Coolshop-stifteren fortæller, at de to holdt kontakten under Ilse Jacobsens sygdom.

'Jeg ved, hun har kæmpet alt hun kan mod den forbandede sygdom, og vi har jævnligt haft kontakt over sms – selv da hun var indlagt. Jeg er glad for, at jeg lærte vores alles Løvemor at kende, og mine tanker er lige nu kun på hendes tætteste,' skriver han afslutningsvis.

Ilse Jacobsen deltog i Christian Stadils 50-års fødselsdag i august, hvor hun fortalte B.T., at hun var hårdt mærket af sygdommen.

»Det er hårdt. Mega hårdt. Det er en ond sygdom. Jeg vil ikke ønske det for nogen. Jeg synes virkelig, at det er hårdt,« lød det.

Ilse Jacobsen er død, 62 år. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Ilse Jacobsen er død, 62 år. Foto: Asger Ladefoged

Ilse Jacobsen åbnede i 1993 sin første butik i Hornbæk og fik siden stor succes med gummistøvler, før hun i 2018 mødte stor kritik for arbejdsmiljøet i sin butikskæde.

Forretningskvinden havde også sit eget kurbad, som hun i sidste uge meldte ud, at hun forsøgte at sælge grundet sygdommen.

»Jeg er desværre ikke i stand til at genåbne kurbadet, som forventet, derfor har jeg taget den beslutning at sætte mit kurbad til salg.«

»Dette bunder i min aggressive kræftsygdom lymfom, og at mit fokus er på at blive rask. Så jeg håber, kære kunder, at I vil have en lille smule tålmodighed med genåbningen.«

Ilse Jacobsen efterlader sig sin mand Jesper og sin bonusdatter.