Hvis du er en af dem, der følger med i tv-serien 'The Olsens', har du nok opfattelsen af, at Irina Olsen og Morten 'Faustix' Olsen er et lykkeligt gift par.

Det er også sandheden, men forud for det ligger der en fortid, der ikke er forenelig med lykke og bryllup. Snarre tværtimod.

Efter parret netop havde fået deres datter, Allessia, gik det populære par fra hinanden grundet Morten Olsens alkoholproblemer. Det taler influencer Irina Olsen med podcastvært Maria Jencel om i onsdagens afsnit af '112 for knuste hjerter'.

»Den Morten, jeg kendte og blev forelsket i, forsvandt lige så stille. Jeg kunne ikke kende ham mere. Han blik, hans personlighed, sågar hans duft var en helt anden, end det jeg kendte til. Han kunne være væk i nogle dage, hvor jeg ikke vidste, hvor han var, og hvordan han havde det. Jeg var konstant bange for at få et opkald, om at der var sket ham et eller andet,« fortæller den 34-årige influencer i podcasten.

Derfor tog hun beslutningen om at forlade DJ'en. En beslutning, der ikke var så let, som det eller kunne tyde på.

»Jeg forsøgte i lang tid at prøve at redde ham. Jeg ville bare redde ham, koste de kræfter det krævede. Men på et tidspunkt var det nået så langt ud, at jeg skulle gøre op med mig selv, om jeg ville redde mig selv.«

En beslutning, som hun fik stor opbakning fra sin omgangskreds. De kunne faktisk ikke forstå, hvorfor hun ikke tog beslutningen noget før.

»Det var svært for andre at forstå, at jeg ikke bare gik fra ham, fordi de kunne se, at det ikke var godt for mig at være i. Men det er altså rigtig svært at gå fra en man elsker, som man ovenikøbet kan se har brug for hjælp.«

Parret var fra hinanden i næsten et år. De fandt sammen igen i 2018. I september 2019 blev de gift. Bryllupet fik seere af 'The Olsens' fornøjelsen af at se på nært hold.

'Faustix' er i dag tørlagt alkoholiker.