Det er ulovligt og strafbart at omtale, vise billeder af eller henvise til produkter, der er uegnede for børn og unge, hvis du er influent.

Den lov, der har eksisteret siden 1. januar 2022, er nu overtrådt af en influent, der ifølge Forbrugerombudsmanden har mange følgere på Instagram. Vedkommende har reklameret for en tatovør på sin profil, der har følgere på under 18 år.

Influenten lagde tidligere i år et opslag på sin Instagram-profil med et foto af en tatovering og en reklame for tatovøren. Influenten markerede opslaget som »reklame« og skrev »for mine følgere over 18.«

»Tatoveringer, kosmetiske indgreb, energidrikke, slankeprodukter og ydelser af seksuel karakter mod betaling er eksempler på produkter, der er »uegnede« for børn og unge under 18 år,« lyder det i en pressemeddelelse om sagen.

Men ifølge loven er reklameopslag rettet mod børn og unge, hvis en »ikke ubetydelig del« af en influents følgere er under 18 år. Influenten har oplyst til Forbrugerombudsmanden, at 12 procent af influentens følgere på Instagram er under 18 år.

Derfor var reklameopslaget rettet mod børn og unge i lovens forstand. Efter sagen har influenceren lagt et aldersfilter på sine opslag om tatoveringer, så de ikke længere er synlige for børn og unge.

»Forbuddet er indført, fordi børn og unge ikke skal fristes af produkter, der kan skade dem fysisk eller mentalt. Som udgangspunkt skal influenter forhindre, at børn og unge under 18 år kan se influenternes opslag om produkter, der er uegnede for dem, for eksempel ved at anvende et aldersfilter,« lyder det fra forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Influenten får en bøde for lovovertrædelsen.