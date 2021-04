Influenceren Laura Glentemose var i november 2020 en af 73 personer, der blev sigtet for brud på forsamlingsforbuddet, da hun deltog i en fest på en stripklub.

Nu lader det til, at den 19-årige influencer, der har 64.000 følgere på Instagram, igen er på kant med coronarestriktionerne.

Hun har nemlig, selvom hun er smittet med corona, valgt at bryde sin isolation for at træne udenfor om aftenen.

Dette fremgik af en række stories på Instagram, som hun har valgt at slette, efter B.T. kontaktede hende.

For det første er det enormt egoistisk. Vi ved mere om smitten nu, og det er ikke nok at holde afstand. Torben Mogensen, Læge og formand for Lungeforeningen

Det fremgår også af en række screenshots, som B.T. har modtaget fra én af influencerens følgere, der påpegede, at hun skulle forblive isoleret.

Her lyder Laura Glentemoses svar, at hun »følger de retningslinjer, som jeg får oplyst af dem, der sidder med det,« mens hun ligeledes skriver, at hun må ud at bevæge sig igen, når det bliver mørkt.

Men den forklaring holder ikke, når man spørger læge Torben Morgensen, der også er formand for Lungeforeningen og Rådet for Lægemiddelovervågning.

»For det første er det enormt egoistisk. Vi ved mere om smitten nu, og det er ikke nok at holde afstand.«

Kunne du finde på at bryde en coronaisolation?

Det gælder især, hvis man opholder sig indendørs. Derudover er det ikke til at vide, om man er 'superspreder', forklarer Torben Mogensen.

»Du kan nå at sprede til 10-15 personer på en aften. Det handler derfor ikke om personen selv,« siger lægen.

På Sundhedsstyrelsens side for 'selvisolation og isolationsophold', der senest er opdateret 6. april 2021, står der dog intet om, at det er okay at bryde isolationen for at træne – heller ikke udenfor.

Det samme gør sig gældende i SSTs pjece, hvor der står følgende: 'Hold dig inden for egen bolig eller matrikel, gå ikke ud blandt andre. Gå ikke på arbejde og få andre til at hjælpe med indkøb, hundeluftning og andre gøremål. Hvis du får varer leveret, så få dem stillet ved døren. Aflys alle besøg og tal i stedet med andre over telefonen eller videoopkald.'

B.T. ville gerne spørge Laura Glentemose, hvem der havde oplyst hende om, at det var okay at bryde retningslinjerne.

Hun var dog ikke interesseret i at svare på spørgsmål og bad i stedet B.T. om at lade være med at blande sig i, hvad hun laver.