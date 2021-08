Krumme sang engang, at man er som man er.

Men den læresætning holder ikke den dag i dag, hvor man kan modellere sin krop, præcis som man ønsker – såfremt man er villig til at betale.

Det må den amerikanske influencer Cory Hall i den grad siges at være.

Ifølge Dagbladet har han brugt intet mindre end 100.000 dollar på skønhedsoperationer – heriblandt et såkaldt 'brazilian butt lift, som han fik sidste år.

Hvorfor fik han så det? Jo, det var såmænd for at få en numse, der lignede Kim Kardashians. Realitystjernen, der også er kendt for at have en bagdel af omfangsrige proportioner.

27-årige Cory Hall ynder da også at kalde sig selv 'Ken Doll Kardashian' med reference til Barbiedukkens mandlige modstykke – Ken – og Kim Kardashian.

For dem, der ikke er helt inde i, hvad et brazilian butt lift er, så er det en baldeforstørrende operation.

Det stopper dog ikke her, for han har også fået lavet læber, kinder og kæbe. Det er også blevet til Botox og en fedtsugning på maven.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Cory Hall (@cory.hall)

»Mit udseende er en blanding mellem maskulint og feminint, hvilket jeg elsker. Jeg elsker tanken om at have en Kardashian-numse,« lyder det fra den 27-årige influencer i et interview med Bling Life.

På de sociale medier er holdningerne – som de så ofte er online – i øst og vest. Nogle mener, at Cory Hall skal gøre, hvad han har lyst til med sin krop, mens andre mener, at det har taget overhånd med operationer.

Dagbladet har talt med plastikkirurg og overlæge Amin Kalaaji, der kalder Cory Halls tilfælde for ekstremt.

»Jeg udfører ikke sådanne operationer og siger rungende nej til den slags anmodninger fra patienter. Nogle gør det med numseimplantater, hvilket giver en meget høj risiko for komplikationer,« siger han og fortsætter:

»I Norge er langt de fleste patienter fornuftige og vil ikke have sådan en numse, som Kardashian-søstrene har. Store stjerner påvirker selvfølgelig, men vores patienter kan godt skelne mellem det, og hvad de selv ønsker.«