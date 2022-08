Lyt til artiklen

En solbeskinnet dag som konferencier i Hjørring endte helt utrolig skidt for influenceren Dainel Hoff.

Mens han stod og præsenterede danske kunstnere fra scenen, var der nemlig indbrud i hans hjem.

Det fortæller han til B.T.

»Dagen startede egentlig rigtig godt. Jeg havde hele min familie med til Hjørring, hvor jeg skulle være konferencier. Lige efter jeg har præsenteret Hjalmer, kommer min far og fortæller mig, at jeg har haft indbrud i mit hus. Jeg må sige, at jeg ikke rigtig tror på det, og jeg spørger ham, hvad han mener med det.«

Desværre viste det sig at være helt rigtigt.

Daniel Hoff, der er kendt for sine videoer på YouTube og andre sociale medier, og som har været en del af Gulddrengs entourage, havde haft indbrud i hjemmet.

Det var Daniel Hoffs søster, der var taget forbi for at vande nogle planter, og her havde hun opdaget, at både hoveddøren og et kældervindue stod åbent.

»Hun går ind, og hun kan jo godt se, at der er mere rodet end normalt, og at mit hus er vendt på vrangen. Alt er gennemrodet. Jeg får hende til at tjekke, om de har taget ure og smykker – det har de. Og vi får ringet efter politiet,« fortæller han.

Tyvene tog også Daniels fjernbetjening til tv'et – men lod tv'et stå. Foto: Privat Vis mere Tyvene tog også Daniels fjernbetjening til tv'et – men lod tv'et stå. Foto: Privat

Mens Daniel Hoff talte med politiet, gik det op for ham, at han ikke kunne tage hjem og vurdere skaderne i huset.

Han skulle nemlig blive og være konferencier til klokken 3 om natten.

»Jeg havde lyst til at sætte mig ned og græde. Jeg ville bare gerne hjem.«

Da influenceren endelig kom hjem igen, så han, at tyvene i den grad havde været grundige.

»De havde taget alle smykker, dyre ure, mærkevare-tøj og noget podcast-udstyr, der var helt nyt. Det var ikke engang pakket ud endnu,« fortæller han.

Mærkevarerne er ikke nogen, Daniel går i til daglig, men som han bruger, når han optræder. Foto: Privat Vis mere Mærkevarerne er ikke nogen, Daniel går i til daglig, men som han bruger, når han optræder. Foto: Privat

Ifølge Daniel Hoff er han blevet bestjålet for langt over 100.000 kroner.

»Meget af det, de har taget, er det, jeg bruger, når jeg optræder. Mine Gucci-sko bruger jeg for eksempel til en karakter. Så man kan sige, der er tale om rigtig dyrt klædudtøj.«

Og selvom Daniel Hoff er ekstremt ked af at have mistet sine ting og minder fra tiden med Gulddreng, har det også været en lærerig oplevelse.

»Jeg har da lært, at jeg skal have en erhvervsforsikring for de ting, jeg bruger til mit arbejde. Jeg har også lært, at jeg ikke skal dele på sociale medier, når jeg er et andet sted henne. Mit hus var det eneste i byen, der har haft indbrud, så det virker, som om det er nogen, der har set på Instagram, at jeg ikke var hjemme, og så har besluttet at tage forbi.«

Ure, solbriller og smykker er snuppet fra huset. Foto: Privat Vis mere Ure, solbriller og smykker er snuppet fra huset. Foto: Privat

Daniel Hoff har også fået installeret en alarm i huset.

»Men egentlig har jeg ikke flere ting at være nervøs for at miste. De har virkelig taget det hele. På den måde er det befriende,« siger han med et grin.

Daniel Hoff har anmeldt sagen til politiet, men der er ikke gode udsigter for, at genstandene vender retur til komikeren.