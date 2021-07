Den danske designer og forretningskvinde Ilse Jacobsen havde et stort millionunderskud i 2020.

Ilse Jacobsen har i årenes løb haft en masse forskellige brands. Lige fra langskaftede gummistøvler til en eksklusiv hudplejeserie er at finde i Ilse Jacobsens virksomhedssortiment, der bærer samme navn, som sygesikringskortet viser.

Sidste år kastede Ilse Jacobsen så sin energi i dyrenes tegn, da hun lancerede en kollektion til hunde. Heri indgår regnjakker, halsbånd og tasker til de firbenede.

Det ekstra ben i forretningen har tilsyneladende været en dyr omgang for den mangeårige forretningskvinde.

Ilse Jacobsen fotograferet i sit kurbad, Kurbadet by Ilse Jacobsen, 16. juni 2015. Ilse Jacobsen bruger sit kurbad som led i kampen mod sin gigt.

I hvert fald har hun præsenteret sit hidtil største underskud i sine 25 år som selvstændig.

17,2 millioner kroner lød underskuddet på. Sidste år var der et overskud på 2 millioner kroner.

»Resultatet – som ledelsen ikke finder tilfredsstillende – skyldes i høj grad anden bølge af covid-19, der ramte virksomhedens kernemarkeder i efteråret 2020, samt udfordringer i forbindelse med outsourcing af lager og logistikfunktionen til Sverige i sommeren 2020,« skriver ledelsen i regnskabet.

IJH, som selskabet hedder, skriver endvidere, at det har reduceret medarbejderomkostningerne med otte millioner kroner for at styrke virksomhedens fremtidige fundament.

For at få rettet op på det seneste års nedtur rent økonomisk har virksomheden planer om at kigge uden for de danske grænser.

IJH oplyser i regnskabet, at målsætningen fremover er at styrke virksomhedens position i Skandinavien og skabe 'yderligere salgsmomentum' på kernemarkederne i Tyskland, Holland, UK og Nordamerika.

Ilse Jacobsen solgte i 2016 15 procent af sin virksomhed til Brøndby IF's hovedaktionær, Jan Bech Andersen.