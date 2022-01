Den danske møbelarkitekt Jørgen Bækmark er død efter kort tids sygdom.

Det oplyser FDB Møbler i en pressemeddelelse på vegne af familien.

Den legendariske møbelarkitekt, der blandt andet har stået i spidsen for FDB Møblers tegnestue, blev 92 år og efterlader sig et stort aftryk på dansk designhistorie.

Han var ikke blot med til at skabe rammerne for dansk design tilbage i 60'erne, men står bag flere møbler, som stadig i dag er med til at definere vores indretning af hjemmet.

»Det er med stor sorg, at vi har fået meddelt, at Jørgen har forladt os. Vi kommer til at savne den lune, betænksomme og ikke mindst dygtige samarbejdspartner, som vi har haft en tæt relation til, siden vi relancerede FDB Møbler,« siger Ole Kiel, som er direktør hos FDB Møbler, i meddelelsen.

»Vi ved, han efterlader sig et stort aftryk hos familie, venner og ikke mindst i branchen, hvor han er en legende og et ikon, mange ser op til - og med god grund. Jørgen har en enorm betydning for, hvordan vi i dag definerer dansk design, og han fortjener derfor den største hyldest,« fortæller Ole Kiel desuden.

Så sent som i 2019 sendte Jørgen Bækmark nye designs på gaden i forbindelse med sin 90-års fødselsdag.

Han mødte desuden trods sin flotte alder op til alle FDB Møblers butiksåbninger landet over - og var ikke bange for at hoppe på toget mod København for at give sit besyv med. Også privat var Jørgen Bækmark kendt som en aktiv mand, der altid havde kalenderen fyldt.

»Jørgen var en enorm varm og dejlig person, som med sin charme og ydmyghed altid spredte en helt særlig stemning, hvor end han kom. Vores butik i Aarhus blev jævnligt besøgt af Jørgen, hvor han delte sin begejstring for dansk design med kunderne, for den var ægte og stor - og der kommer derfor også til at være et stort tomrum hos os nu,« siger Ole Kiel.

»Vi sender de varmeste tanker og en stor tak til familien, der altid trofast har støttet ham, så han har kunne udleve sine drømme for et aktivt liv - helt til det sidste,« lyder det fra Ole Kiel.

Jørgen Bækmark var enkemand og efterlader sig børn, børnebørn og oldebørn.