Det er ikke mere end en uge siden, at hun blev idømt 10 års fængsel. Nu er hun løsladt.

Den iranske influencer Sahar Tabar har altså alligevel ikke udsigt til at blive spærret inde bag tremmer i det næste årti, skriver Fox News. I hvert fald ikke for nu.

Det skyldes, at kautionen er blevet betalt, men den iranske journalist Masih Alinejad påpeger, at den store eksponering af sagen i medier rundt om i verden også har haft en væsentlig indflydelse.

Vi spoler lige tiden et år tilbage, da den blot 19-årige influencer blev anholdt i Teheran af det iranske politivæsen.

Til højre og venstre i billedet ses Sahar Tabar på billeder, der er stærkt manipuleret.

Influenceren er kendt for at uploade stærkt manipulerede billeder af sig selv i en zombielignende udgave af Angelina Jolie, men hun har også brugt sin platform til andre mere alvorlige sager.

Ved anholdelsen blev der nemlig rejst en lang række sigtelser mod hende – herunder blasfemi, korruption, statsfornærmelse, opfordring til vold og for at have tjent penge på ulovlig vis. Flere af sigtelserne var i direkte relation til hendes sociale medier, som hun har brugt til at sprede sine budskaber.

Sahar Tabar er en stærk modstander af det iranske styre, som ifølge hende er diskriminerende over for kvinder. Derfor har hun gentagne gange opfordret sine følgere til at bruge deres stemmer i kampen for bedre rettigheder og vilkår i Iran.

Efter anholdelsen blev hendes Instagram-konto, der havde næsten en halv million følgere, slettet, og dermed forsvandt fundamentet under hendes talerør også.

Hun har det seneste år siddet varetægtsfængslet, mens hendes sag blev behandlet. Undervejs har Sahar Tabar påstået, at flere af sigtelserne var frafaldet, men det fik hun ikke medhold i.

Sahar Tabar fik angiveligt også coronavirus i løbet af foråret. Det berettede den humanitære organisation Center for Human Rights i Iran i hvert fald. Hun skulle efter sigende have været i respirator på et hospital i den iranske hovedstad, og derfor krævede organisationen, at hun blev løsladt.

Det blev afvist, på trods af at flere andre indsatte blev løsladt.

Sådan ser Sahar Tabar ud, når hun ikke har ansigtet fuld af makeup.

The Guardian skriver, at Sahar Tabar ifølge medicinske journaler har haft psykiske problemer. Hun har blandt andet været indlagt på psykiatriske afdelinger ad flere omgange, og det har også gjort tiden bag tremmer særdeles vanskelig for hende.

Det var derfor en nedslående melding for hende, da hun for en uge siden blev idømt 10 års fængsel. Det var også til store frustrationer i hjemlandet.

Nyheden blev ved hjælp af iranske journalister spredt til hele verden, og det var med til at skabe et stort pres på det iranske styre. Den iranske journalist Masih Alinejad er en af dem, der ihærdigt har forsøgt at tale influencerens sag.

»Hun er kun 19 år. Hendes joke fik sendt hende i fængsel. Hendes mor græder hver dag, så hun kan få sin datter hjem. Kære Angeline Jolie! Vi har brug for din stemme, hjælp os,« skrev hun i en direkte opfordring til den amerikanske skuespiller, som Sahar Tabar længe har set op til.

Det er selv samme journalist, der nu kan afsløre, at influenceren er blevet løsladt.